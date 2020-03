Buenos Aires è il nuovo singolo di Baby K in uscita oggi, venerdì 6 marzo. Il brano è stato scritto con Davide Petrella, prodotto da Zef e distribuito da Sony Music Italy. Il pezzo già si annuncia come il tormentone della nuova stagione estiva.

Il singolo affronta ancora una volta tematiche legate all’universo femminile. Con il brano, Baby K in versione femme fatale, lotta come una guerriera che si porta addosso le ferite e le cicatrici del suo passato e del suo presente. È attraverso le fragilità che spesso si riesce non soltanto a riemergere ma a diventare più forti. Solo combattendo le proprie battaglie, si può vincere la guerra e si può capire davvero fino in fondo la propria forza, la propria tenacia.

Audio di Buenos Aires di Baby K

Testo di Buenos Aires di Baby K

Per rialzarsi a volte si comincia dalla fine

Ma stasera me ne sto un po’ sola

La luna è un colpo di pistola

Un’altra notte nella città

Corso Buenos Aires

Ma i tuoi occhi erano su di me

come cento lame

Da due diamanti a due sopravvissuti

Io non ci muoio un’altra volta per te

Non ti dimenticherò

a volte ci ho pianto per te ora no

mi dicevi sei tutto quello che ho

non crederti più è tutto quello che so

Un’altra notte nella città

Corso Buenos Aires

Da due amanti a due sconosciuti

da due diamanti a due sopravvissuti