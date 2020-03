Federica Carta è tornata con Bullshit, il nuovo singolo dell’artista romana, primo step di un nuovo percorso artistico. La redazione di Ginger Generation ha avuto la fortuna di incontrare Federica proprio a pochi giorni dall’uscita del singolo.

Ecco la nostra intervista esclusiva a Federica Carta su Youtube!

Federica Carta: Ecco il significato della nuova canzone Bulls*t

Il nuovo brano di Federica Carta è scritto da K Beezy insieme a Katoo (Francesco Catitti), che è anche il produttore. Caratterizzato da un sound urban-pop dal sapore internazionale e da una forte carica energetica, rappresenta perfettamente lo stato d’animo di Federica dopo una delusione che ha segnato un un punto di svolta fondamentale nella sua vita. Il brano è un urlo di indipendenza, la spinta che serve ad ogni ragazza per tornare a credere in se stessa.

Audio di Bullshit di Federica Carta

Testo di Bullshit di Federica Carta

Tu mi parli in playback

muovi troppo le labbra

pensi che ti creda

sempre meno mentre scende la sabbia

ho le labbra viola

e la clessidra è vuota

per sistemare tutto servirà un po’ più di un’ora

emi servirà ancora del tempo

non ha valore quello che osservo

perché fare lo stile non sento

perché farmi arrossire non serve

Ah e aspetto che mi scenderà

la rabbia che mi fai venire

ah e aspetto che poi scenderà

l’ultimo di granello di sabbia

E ora io non perdo time

per le tue bullshit

so che non te l’ho detto mai

però adesso è così

e ora io non perdo time

dietro le tue bull-shit

dimmi che pensi adesso mai

sennò la bocca te la cuci

Parli ma non sei te

hai una voce strana

cosa mi nascondi

è da tempo che la cerco per strada

ho le labbra viola

e la mente vuota per sistemare tutto

no non mi serviranno banconote

Ah e aspetto che mi scenderà

la rabbia che mi fai venire

ah e aspetto che poi scenderà

l’ultimo di granello di sabbia

E ora io non perdo time

per le tue bullshit

so che non te l’ho detto mai

però adesso è così

e ora io non perdo time

dietro le tue bull-shit

dimmi che pensi adesso mai

lo sai che non sto

dietro alle tue bull-shit x5

Sennò la bocca te la cuci

il fatto è che manco ti accorgi

ogni occasione buona te la bruci

i tuoi nei come un cruciverba

non piangere quando ti sbucci

non farteli brillare quegli occhi

all’occasione buona te ne accorgi

che non credo più alle bullshit

E ora io non perdo time

per le tue bullshit

so che non te l’ho detto mai

però adesso è così

e ora io non perdo time

dietro le tue bullshit

dimmi che pensi adesso mai

lo sai che non sto

dietro alle tue bull-shit

dietro alle tue bull-shit

dietro alle tue bull-shit

dietro alle tue bull-shit

dietro alle tue bull-shit