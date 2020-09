I BTS cantano Dynamite e Idol nello show di Jimmy Fallon (VIDEO)

I BTS hanno dato il via alla loro settimana al The Tonight Show con Jimmy Fallon ieri sera (lunedì 28 settembre)!

Il gruppo K-pop apparirà nello show ogni sera durante questa settimana con esibizioni e altro ancora. Per la loro prima notte, i BTS si sono uniti ai conduttori Jimmy Fallon e ai The Roots per una performance speciale a Capella del loro ultimo singolo di successo, Dynamite.

Proprio ieri, è stato annunciato che il brano, il primo interamente in inglese della band, è tornato al primo posto nella classifica delle canzoni di Billboard Hot 100.

La traccia trascorre anche la quinta settimana consecutiva alla posizione numero 1 nella classifica delle vendite per i brani digitali! Ma i BTS hanno anche eseguito un’altra loro canzone, al Tonight Show di ieri sera, si tratta di Idol.

Guarda il video in cui i ragazzi eseguono questa versione di Dynamite con Jimmy Fallon:

BTS, Jimmy Fallon and The Roots Sing Dynamite

Watch this video on YouTube

Guarda il video della loro esibizione di ieri sera con il brano Idol al The Tonight Show:

BTS: IDOL

Watch this video on YouTube

Il nuovo disco della band, intitolato Be, uscirà il prossimo 20 novembre, anticipato proprio dal singolo dei record Dynamite, ed è disponibile in pre-order da ieri.

Il progetto segue Map of the Soul: 7 The Journey, rilasciato soltanto lo scorso luglio. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa dalla BigHit Entertainment e subito dopo anche dal gruppo, via social.

I ragazzi, dunque, saranno ospiti per un’intera settimana del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Qui la band sarà in trasmissione (seppure da remoto) e ci regalerà tonnellate di nuovi contenuti, che non vediamo davvero l’ora di vedere! Ogni giorno i ragazzi, infatti, proporranno al pubblico almeno un’esibizione diversa.

Il gruppo sta in questo modo preparando la strada, a livello promozionale, al loro tanto atteso nuovo disco, in arrivo tra meno di due mesi.