Ed Sheeran e Taylor Swift: The Joker and the Queen remix esce venerdì

Dopo molte speculazioni sul remix di The Joker and the Queen di Ed Sheeran con Taylor Swift, la super star britannica lo ha finalmente confermato.

Durante un red carpet di ieri ai Brit Awards, l’artista ha rivelato in un’intervista che la nuova canzone uscirà questo venerdì e sarà proprio con Taylor.

Sheeran ha poi condiviso, un attimo fa sui social, l’annuncio della pubblicazione del brano con il link per pre-ordinare la collaborazione.

The Joker And The Queen featuring my good friend @taylorswift13 is out this Friday.

I fan di Ed Sheeran avevano intuito già da tempo che il nuovo brano in arrivo non sarebbe stato altro che il remix della canzone cantata originariamente senza Taylor Swift e contenuta nel quarto album in studio di Ed.

Si tratta del suo ultimo progetto pubblicato finora. Intitolato Equals, il disco ha raggiunto la vetta della Billboard 200 lo scorso 13 novembre.

The Joker and The Queen non è però la prima collaborazione che vede i due artisti lavorare insieme.

Ed e Taylor hanno realizzato in precedenza tre featuring tra cui Run, uno dei brani inediti contenuti in Red (Taylor’s Version).