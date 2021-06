Ed Sheeran: Bad Habits è il nuovo singolo, esce il 25 giugno

Via Instagram Storied, Ed Sheeran ha confermato il titolo e la data di uscita del suo nuovo attesissimo singolo! Bad Habits, questo il titolo della canzone, arriverà il prossimo 25 giugno.

Ed Sheeran torna così a due anni di distanza da Number 6 Collaboration Project e a qualche mese di distanza dall’emozionante promo single Afterglow.

L’artista britannico, che negli ultimi tempi si è preso un po’ di tempo per dedicarsi alla moglie Cherry Seaborn e alla sua prima figlia, sta anche per pubblicare il video ufficiale del brano.

Nel video che accompagnerà Bad Habits vedremo Ed in un’inedita veste vampiresca!

Ed Sheeran presenterà Bad Habits su TikTok!

Ed Sheeran ha annunciato oggi, con l’aiuto dell’icona sportiva David Beckham, che si esibirà al TikTok UEFA EURO 2020 show. Disponibile soltanto dal canale TikTok del cantautore britannico – @edsheeran – lo speciale concerto sarà LIVE dallo stadio di casa, il Portman Road di Ipswich Town, il 25 giugno alle 22 (ore italiana). In occasione del concerto, Ed Sheeran si esibirà LIVE – per la primissima volta – con il suo nuovo singolo. Ovviamente, Ed canterà e farà cantare tutti con alcuni dei suoi brani più famosi e amati dai fan di tutto il mondo.

Il video dell’annuncio con David Beckham ed Ed Sheeran è disponibile sia sul canale TikTok del cantautore sia sul canale TikTok dello sportivo.

Il concerto sarà trasmesso in diretta streaming da Ipswich venerdì 25 giugno alle 22 (ora italiana) e sarà visibile, gratuitamente, su TikTok. Inoltre, per tutti coloro che non potranno assistere allo show in diretta, la performance sarà nuovamente disponibile per la visione il 26 giugno, il 27 giugno e il 9 luglio per il pubblico di tutto il mondo.



Ed Sheeran ha così commentato l’annuncio: