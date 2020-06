Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso: audio e testo

Da venerdì 12 giugno, come vi abbiamo anticipato, è in rotazione radiofonica e disponibile in digitale Karaoke, l’attesissimo nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso.

Audio di Karaoke

Testo di Karaoke

Voglio l’aria di mare, il sole sulla faccia

tornerò a cantare sotto il suo balcone quando lei si affaccia

Questa notte finisce che facciamo tardi e torniamo a casa a piedi

Tu abbracciami forte per tutte le volte che non hai potuto, ieri

Il suono delle tue risate

Il primo giorno di una nuova estate

Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke Guantanamera

Voglia di ballare un reggae in spiaggia

Voglia di averti qui tra le mie braccia

in una piazza piena

per fare tutto quello che non si poteva

Karaoke Guantanamera

Giuro

Con te sono stato sincero

Stavolta facciamo sul serio

Qui a Lecce mi sento come lu sole lu mare e lu viento

Tu ridi che poi mi innamoro davvero

tu sei tutto ciò che volevo

stanotte facciamo tardissimo

la luna è lassù

Il suono delle tue risate

Il primo giorno di una nuova estate

Ho voglia di fare tardi la sera

Karaoke guantanamera

E non vale

se mi stringi così e non mi lasci andare

e tu ricorda se grido e il cielo mi ascolta

del resto cosa ci importa

non chiedermi un’altra volta

se ho voglia di ballare

un reggae in spiaggia

voglia di riaverti

qui tra le mie braccia

in una piazza piena

per fare tutto quello che non si poteva

Ho voglia di

Ho voglia di

Ho voglia di

Karaoke guantanamera