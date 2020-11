Blue Phelix di X Factor è stato un concorrente di Ti Lascio una Canzone

Prima di partecipare a X Factor 2020, Blue Phelix aveva già partecipato a un altro talent show televisivo. È quanto apprendiamo grazie a Tvblog.it. Francesco Franco è stato infatti tra i concorrenti di Ti Lascio una Canzone. Era il 2012, il cantante toscano aveva solo 14 anni ed era uno dei componenti della boyband F.A.M.E..

La trasmissione aveva deciso di unire il percorso di quattro ragazzi: Francesco, Alessio Parisi, Michael Zappitelli e Edward Sodano per creare una band tutta al maschile, sull’esempio degli One Direction. Il nome non era altro che l’unione dei loro nomi di battesimo. Concluso il talent show, la band aveva anche presentato un singolo, Live your life, che si può trovare ancora online.

Antonella Clerici ha commentato la partecipazione di Blue Phelix nel talent di Sky: “Quanti bambini talentuosi! Oggi è fortissimo. Bravo, bello e con una grande personalità”, ha twittato la conduttrice. Oltre a lui ci sono in effetti tanti altri giovani talenti che sono scoperti da lei. Il Volo, Sofia Tornambene (che è l’ultima vincitrice di X Factor), Alberto Urso e Andrea Faustini sono soltanto alcuni esempi.

Francesco Franco, in arte Blue Phelix, è uno dei concorrenti di X Factor 2020, per la categoria Under Uomini di Emma Marrone.

Francesco è uno studente di 22 anni di Livorno, che vive a Londra. Ha un’immagine gender fluid che racconta su TikTok. Negli inediti, Midnight e South Dakota, si racconta con sonorità pop. Suona il pianoforte e la chitarra e si descrive così:

Ho scelto questo nome quando ero a Londra e vuol dire triste – felice perché blu vuol dire triste mentre phelix vuol dire felice e mi piaceva il contrasto tra queste due parole che mi rappresentano molto come persona. Ho iniziato a cantare quando avevo 10 anni e a esibirmi quando ne avevo 18. Il palco è per me casa, l’espressione artistica più bella.