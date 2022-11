Blanco: secondo album e Tour negli Stadi (info e biglietti)

Il cantautore e rapper nato a Brescia Blanco ha svelato venerdì 18 ottobre le date dei due concerti che segnano il suo esordio negli stadi.

Ma non è finita qui perché il cantante di Nostalgia ha anche anticipato l’arrivo del suo nuovo progetto discografico!

Riccardo Fabbriconi sulle sue Instagram Stories ha postato un breve video teaser in cui scrive su un muro le parole San Siro e Olimpico. Poco dopo è arrivata la conferma ufficiale.

Con un nuovo video postato su Instagram, in cui lo stesso Blanco sale su un’impalcatura, ha svelato dunque le date dei due concerti evento.

Nella didascalia del post il cantante ha rivelato inoltre: “Nel nuovo tour porterò il mio nuovo album”.

Per l’artista è questo il secondo disco in studio che arriva dopo il clamoroso successo del suo esordio Blu Celeste, uscito nel 2021.

Con l’annuncio dei suoi primi stadi, si appresta a superare il record di Ultimo come artista italiano più giovane ad esibirsi in uno stadio con un suo concerto.

A San Siro, in realtà, è già apparso come ospite durante il recente live di Salmo per cantare La canzone nostra, la hit realizzata in collaborazione con Mace.

L’annuncio di Blanco sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BLANCO🇮🇹 (@blanchitobebe)

Le date e dove acquistare biglietti

Il 4 luglio 2023 Blanco si esibisce all’Olimpico di Roma e poi il 20 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano.

I biglietti per i due concerti sono in vendita a partire dalle ore 18:00 di venerdì 18 novembre, sui siti di Vivo Concerti e Friends and Partners.

Da mercoledì 23 novembre alle ore 11:00 i biglietti sono anche nei punti vendita autorizzati.