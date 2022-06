Blanco: il video di Nostalgia è primo tra le tendenze su Youtube (testo)

Blanco è tornato con un nuovo singolo. Il brano, rilasciato il 3 giugno e prodotto da Michelangelo, a pochi giorni dall’uscita ha già raccolto moltissime visualizzazioni su Youtube, grazie al relativo video.

La canzone Nostalgia è l’ideale seguito dell’album d’esordio del cantante, Blu Celeste (pubblicato lo scorso settembre) che lo ha consacrato come uno degli artisti rivelazione dell’anno 2021 e che lo sta impegnando con il relativo tour estivo.

Il video di Nostalgia di Blanco

Testo Nostalgia di Blanco

Ti vorrei comprare come se fossi una bambola

Ti vorrei curare ogni ferita che ti sanguina

Al costo di rischiare di cadere in una trappola

E ricordami di te solo per le s***ate che abbiamo fatto senza più provare amore

A tutto quel che ci siam detti senza più provare amore

E arrivare a litigare fino a stare male

E me ne andrei ma non potrei scordarti

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, colmare

Vuoi colmarli col sesso vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stesso, fino all’eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a f***ulo senza di te

Senza di te è una nostalgia, ia

Perchè sei come casa mia, ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te è una nostalgia, ia

Perchè sei come casa mia, ia

Quante quante cose devi dirmi ancora

E sono giorni che non torni e si te ne f***i

Che ti voglio qui che mi affronti

E mi prendi a schiaffi

E lasci da parte l’orgoglio

Mentre io ci riprovo

Ma una notte da fuoco e mi rinnamoro di te

Per i tuoi occhi color mare, color mare

Vuoti da colmare, da colmare

Vuoi colmarli col sesso vuoi farlo adesso

Fino a non sentir più me stesso, fino all’eccesso

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a f***ulo senza di te

Senza di te è una nostalgia, ia

Perchè sei come casa mia, ia

Ti ho detto che non posso stare senza di te

Che manderei tutto a fanculo senza di te

Senza di te è una nostalgia, ia

Perchè sei come casa mia, ia