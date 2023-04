Blanco – Lacrime di piombo: audio, testo e significato della canzone

Lacrime di piombo è una delle tracce dell’album Innamorato di Blanco, il suo secondo disco in studio, in uscita venerdì 14 aprile. Ecco qual è il significato della canzone:

“Lacrime Di Piombo nasce dal pensiero di ciò che l’artista vorrebbe non accadesse mai: la fine di una storia e il timore di non poter ricordare i momenti felici senza soffrire. Una missiva a cuore aperto con cui Blanco supera i canoni tradizionali della canzone d’amore, tirando fuori tutto, senza reprimere l’istinto espressivo”.

Ascolta qui la canzone

Testo Lacrime di piombo

Aspetto che l’alba salga

Per dirti certe cose, di cui ho un po’ paura

Te ne prendi cura tu

E dimmi che sei sincera

Spogliati ch’è primavera

E il freddo ce l’hai solo dentro

Come neve in un incendio, oh-oh

E il tuo carattere è difficile, difficile da digerire

Per uno come me, che non vuole più soffrire

Volevo dirti che

Ogni anno, ogni giorno, ogni mese che passerà

Ricorderò ogni “fanculo” come se fosse un “ti amo”

Rеgalato, poi abusato come se fosse un boato

E sono lacrimе di piombo, che scendon sotto i Ray-Ban

Le asciugo e le nascondo, sorridendo a mia mamma

Ma passerà, passerà, passerà

Cammini sul bordo piscina

Luna bianca, cocaina

Mezza nuda e ballerina

Senza uno schema di vita

Finché balla lei è felice

Un po’ piange, un po’ sorride

Passa il tempo e non la fermo

Perché è lei che ferma il tempo

E non ho le forze, mentre lei è sveglia da giorni e non dorme

Io che pensavo di capirti e forse non ho capito

Che sono stupido e non ho capito

Se ti ho mentito, se ti ho tradito, non ti ho tradito

Come se fosse una cosa normale

Seccar la testa, come un animale

E il mio carattere è difficile, difficile da digerire

Per una come te, che non vuole più soffrire

Volevo dirti che

Ogni anno, ogni giorno, ogni mese che passerà

Ricorderò ogni “fanculo” come se fosse un “ti amo”

Regalato, poi abusato come se fosse un boato

E sono lacrime di piombo, che scendon sotto i Ray-Ban

Le asciugo e le nascondo, sorridendo a mia mamma

Ma passerà, passerà, passerà (Uh-uh-uh-uh)

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh (Passerà)

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh

Uh-uh-uh-uh

E sono lacrime di piombo, che scendon sotto i Ray-ban

Le asciugo e le nascondo, sorridendo a mia mamma

Ma passerà, passerà, passerà

