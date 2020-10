Blackpink: tutti i contenuti dell’edizione Deluxe di The Album (prezzo)

Di Tbe Album delle Blackpink su Ginger Generation vi abbiamo parlato in lungo e in largo. Qui per esempio trovate tutti i testi e le traduzioni delle canzoni del disco. Siamo sicuri che fra voi ci siano molti BLINKS, ma eravate a conoscenza del fatto che il disco è disponibile anche in versione Deluxe?

The Album delle Blackpink in versione Deluxe: ecco tutti i contenuti!

Oltre in digitale, il disco è disponibile in Italia in versione CD Standard, Cd standard, Box Esclusive versione 1 e Box Esclusive versione 4. All’interno di questi box ci sono: CD Deluxe Versione 4/BOX, Postcard Set, 2 Fotografie, Sticker, Foto incorniciata.

Qui sotto potete acquistare il disco in versione standard e in versione Deluxe!

Clicca qui per comprare la versione standard di The Album!





In concomitanza con l’uscita del disco anche l’uscita del video “Lovesick Girls” (già top 3 tendenze di YouTube Italia) terzo singolo estratto dal disco dopo “How You Like That” (canzone decretata Song of the Summer agli MTV Video Music Awards che ha registrato diversi record su YouTube tra cui quello del maggior numero di views nelle prime 24 ore) e “Ice Cream”, brano con Selena Gomez arrivato ai vertici delle classifiche americane. All’interno del disco c’è inoltre una scatenata collaborazione con la rapper Cardi B, intitolata Bet you wanna!

La storia delle BLACKPINK e del loro successo planetario è raccontata anche nel documentario disponibile dal 14 ottobre su Netlix Light Up The Sky.

Se volete conoscere un po’ meglio la storia delle Blackpink, inolte, vi informiamo che è disponibile da diverse settimane la loro guida non ufficiale, edita da Harper Collins.

Cliccate qui per comprare la guida non ufficiale delle BP!