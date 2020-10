Torniamo a parlare su Ginger Generation dei BTS e della loro collaborazione con il brand Samsung. In questi giorni, su tutte le principali emittenti italiane è in alta rotazione lo spot del Samsung S20 FE che vede i ragazzi come protagonisti assoluti!

I BTS sono infatti gli interpreti del brano che fa da colonna sonora alla pubblicità, di cui trovate il video qui sotto!

Qui sotto trovate il video della pubblicità Samsung S20 FE con i BTS!

Galaxy S20 FE x BTS | Samsung (Full ver.)

La canzone, come molti fan dell’Army sapranno, si intitola Dynamite. Stiamo parlando del primo singolo dal tanto atteso nuovo disco dei ragazzi, intitolato Be e in uscita il 20 novembre.

Dynamite: tutto quello che c’è da sapere sulla canzone dei BTS!

“DYNAMITE”, il primo singolo nella storia della band completamente in lingua inglese. Il pezzo arriva a sei mesi dall’ultimo album “MAP OF THE SOUL: 7”, che ha raggiunto la #1 della classifica album di Billboard. In “7” i ragazzi hanno affrontato le loro difficoltà, sofferenze e paure.

Questo brano dalle sonorità disco-pop rappresenta una nuova sfida per le superstar di fama mondiale che, dopo aver cercato di superare il senso di scoraggiamento derivante dall’attuale situazione legata al COVID-19, torna a cantare di gioia e speranza. Lo scopo della canzone è proprio quello di infondere un’ondata di necessaria energia per dare sostegno alla loro community.

Il videoclip di Dynamite è vivace e ricco di colori, con ambientazioni, acconciature, e capi di abbigliamento retrò. Nella clip vediamo alternarsi coreografie degne di nota e balli improvvisati, così come esibizioni in gruppo e assoli. L’atmosfera generale è vibrante dall’inizio alla fine, e cattura perfettamente l’energia positiva del testo e della melodia del brano.

I membri della boyband ballano con carisma all’interno e all’esterno di svariate location: una camera da letto, un negozio di ciambelle, un negozio di vinili, un campo da basket, un lussuoso palcoscenico, e uno sconfinato prato dove vengono sparate in aria polveri dai colori brillanti che accentuano l’energia esplosiva e l’allegra performance di ballo.

Il team creativo di “DYNAMITE” include David Stewart e Jessica Agombar, noti per i video di “What A Man Gotta Do” dei Jonas Brothers e “I Love You’s”di Hailee Steinfeld.