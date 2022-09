BLACKPINK – Tally: audio, testo e traduzione

Tally è la settima traccia del nuovo album delle Blackpink, Born Pink, in uscita oggi venerdì 16 settembre.

Il brano è una canzone pop con elementi sia hip hop che rock e racchiude nel proprio testo un messaggio positivo: l’invito a perseverare nei propri obiettivi con caparbietà.

Ascolta qui Tally delle Blackpink

Testo di Tally

[Chorus: Rosé]

I say “fuck it” when I feel it

‘Cause no one’s keepin’ tally

I do what I want with who I like

I ain’t gon’ conceal it

While you talkin’ all that shit

I’ll be gettin’ mine, gettin’ mine

[Verse 1: Lisa]

Don’t apologize for my behavior

If you’re offended, I don’t care

Starin’ at me ‘stead of starin’ in the mirror

Little weird how

[Pre-Chorus: Jisoo]

Everybody tells me to play nice

Everybody judge, but looking twice

But my body don’t belong to, nah-uh-uh, none of them though

And I’m not gonna change ‘cause you say so

[Chorus: Jennie, Rosé]

I say “fuck it” when I feel it

‘Cause no one’s keepin’ tally

I do what I want with who I like

I ain’t gon’ conceal it

While you talkin’ all that shit

I’ll be gettin’ mine, gettin’ mine

Yeah, I say “fuck it” when I feel it

‘Cause no one’s keepin’ tally

I do what I want with who I like

And I ain’t gon’ conceal it

I’ll just do it like the boys say

I’m gettin’ mine, gettin’ mine

[Verse 2: Lisa]

Told me to play it cool

I break the rules, I’m breakin’ hearts in two

Warned me to make the rules

Or play the fool, it ain’t that hard to choose

Take apart the do’s and don’ts

And lose the won’ts, I’m gettin’ mine

Mines is mine, yours is mine

This is mine, get in line

[Verse 3: Jennie]

Sometimes, I like to go play dirty

Just like all of the fuck boys do

That’s my choice and there’s no one I’m hurtin’

But that’s not girly

[Pre-Chorus: Rosé]

Everybody tells me to play nice

Everybody judge, but looking twice

But my body don’t belong to, nah-uh-uh, none of them though

And I’m not gonna change ‘cause you say so

[Chorus: Jisoo, Lisa]

I say “fuck it” when I feel it

‘Cause no one’s keepin’ tally

I do what I want with who I like

I ain’t gon’ conceal it

While you talkin’ all that shit

I’ll be gettin’ mine, gettin’ mine

Yeah, I say “fuck it” when I feel it

‘Cause no one’s keepin’ tally

I do what I want with who I like

And I ain’t gon’ conceal it

I’ll just do it like the boys say

I’m gettin’ mine, gettin’ mine

[Outro: Jennie, Rosé]

(Yeah, I say “fuck it” when I feel it)

(And I ain’t gon’ conceal it)

Traduzione Tally

[Ritornello: Rosé]

Dico “fa***lo” quando lo sento

Perché nessuno tiene conto

Faccio quello che voglio con chi mi piace

Non lo nasconderò

Mentre parli di tutte quelle st***zate

Prenderò il mio, prenderò il mio

[Verso 1: Lisa]

Non scusarti per il mio comportamento

Se sei offeso, non mi interessa

Fissandomi, invece di fissarmi allo specchio

Un po’ strano come

[Pre-ritornello: Jisoo]

Tutti mi dicono di giocare bene

Tutti giudicano, ma guardano due volte

Ma il mio corpo non appartiene a, nah-uh-uh, nessuno di loro però

E non cambierò perché lo dici tu

[Ritornello: Jennie, Rosé]

Dico “fa***lo” quando lo sento

Perché nessuno tiene conto

Faccio quello che voglio con chi mi piace

Non lo nasconderò

Mentre parli di tutte quelle st***zate

Prenderò il mio, prenderò il mio

Sì, dico “fa***lo” quando lo sento

Perché nessuno tiene conto

Faccio quello che voglio con chi mi piace

E non lo nasconderò

Lo farò come dicono i ragazzi

Sto ottenendo il mio, ottenendo il mio

[Verso 2: Lisa]

Mi ha detto di giocare bene

Infrango le regole, sto spezzando i cuori in due

Mi ha avvertito di fare le regole

O fare lo stupido, non è così difficile scegliere

Smonta le cose da fare e da non fare

E perdi le cose che non voglio, io prendo il mio

Il mio è mio, il tuo è mio

Questo è mio, mettiti in fila

[Strofa 3: Jennie]

A volte, mi piace giocare sporco

Proprio come fanno tutti i fottuti ragazzi

Questa è la mia scelta e non c’è nessuno a cui sto facendo del male

Ma non è femminile

[Pre-ritornello: Rosé]

Tutti mi dicono di giocare bene

Tutti giudicano, ma guardano due volte

Ma il mio corpo non appartiene a, nah-uh-uh, nessuno di loro però

E non cambierò perché lo dici tu

[Ritornello: Jisoo, Lisa]

Dico “fa***lo” quando lo sento

Perché nessuno tiene conto

Faccio quello che voglio con chi mi piace

Non lo nasconderò

Mentre parli di tutte quelle stronzate

Prenderò il mio, prenderò il mio

Sì, dico “fa***o” quando lo sento

Perché nessuno tiene conto

Faccio quello che voglio con chi mi piace

E non lo nasconderò

Lo farò come dicono i ragazzi

Sto ottenendo il mio, ottenendo il mio

[Outro: Jennie, Rosé]

(Sì, dico “fa***lo” quando lo sento)

(E non lo nasconderò)