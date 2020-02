Una nessuna centomila: il 19 settembre a Campovolo (info e biglietti)

Che sorpresa a dir poco meravigliosa! Pochissimi minuti fa sul palco del Festival di Sanremo 2020 Amadeus ha annunciato l’arrivo di un concerto molto speciale! Una, nessuna, centomila, questo il titolo del live, vedrà salire sul palco di Campovolo 7 artiste pronte a battersi contro la violenza sulle donne.

Stiamo parlando di 7 fra le più amate donne del mondo della musica italiano! Promotrici del progetto sono infattiElisa, Laura Pausini, Giorgia, Emma Marrone, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso!

Ecco i dettagli sul concerto!

L’appuntamento con questo incredibile live è fissato per il prossimo 19 settembre, presso l’enorme Arena Campovolo, che ha ospitato fra gli altri i grandi concerti celebrativi di Ligabue. Centomila è il numero delle voci che potranno unirsi alle 7 protagoniste di questo incredibile spettacolo: 100 mila persone, 100 mila per le donne. Perché la musica può e deve arrivare a tanto.

In passato altre esperienze hanno visto queste grandi artiste italiane insieme per supportare delle cause importanti in eventi tutti al femminile. Ma per Una, Nessuna, Centomila – Il Concerto le 7 artiste non saranno da sole! Ognuna di loro inviterà a cantare un collega, un uomo, perché questa volta per una causa così impellente, il messaggio che partirà dal palco deve essere universale, tutti insieme contro le violenze.

Un evento a dir poco imperdibile e straordinario, un momento di festa e condivisione. Il concerto nasce proprio per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza.

I proventi del concerto verranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità. Tutte le strutture, selezionate da Fiorella Mannoia, sono in grado di garantire il proprio empowerment, assicurando la sostenibilità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle vittime. Il tutto, nella completa trasparenza.

Le info sui biglietti del concerto Una, nessuna, centomila

I biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Friends & Partners e Riservarossa, saranno disponibili a partire dalle ore 16.00 di domani, venerdì 7 febbraio, su TicketOne.it, e dalle ore 11.00 di venerdì 28 febbraio nei punti vendita e prevendite abituali.

Dal 2 marzo saranno disponibili su friendsandpartners.it le informazioni relative ai parcheggi e alle modalità di accesso all’area concerto (in base alla tipologia di biglietto acquistato), al campeggio e ai treni speciali (A/R in giornata per Reggio Emilia) e al servizio autobus A/R da tutta Italia all’area del Campovolo con diversi orari di arrivo e partenza da 150 città.