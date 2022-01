Biancaneve: Andrew Burnap entra nel cast ecco chi interpreterà

Andrew Burnap è entrato ufficialmente a far parte del cast del remake in live action di Biancaneve. A svelarlo in anteprima esclusiva è THR che svela che l’attore interpreterà il protagonista maschile, affiancando Rachel Zegler e Gal Gadot rispettivamente nei panni di Biancaneve e della Regina Grimilde.

Il ruolo di Andrew Burnap non sarà però quello del Principe e neppure quello del Cacciatore: l’attore vestirà i panni di un personaggio nuovo, creato appositamente per il live action. Stando a THR canterà anche delle canzoni.

La produzione del film dovrebbe iniziare in primavera nel Regno Unito. Non ci resta quindi che aspettare ulteriori aggiornamenti a riguardo.







Che cosa sappiamo sul film

Il regista di Biancaneve sarà Marc Webb, già dietro alla macchina da presa di The Amazing Spider-Man, 500 giorni insieme e Gifted – Il dono del talento. A scrivere il film sarà invece Erin Cressida Wilson (già sceneggiatrice de La ragazza del treno).

Biancaneve si strutturerà come un musical in cui ritroveremo le storiche canzoni del film oltre a nuovi pezzi che saranno scritti dai compositori Premio Oscar per La La Land Benji Pasek e Justin Paul, già ingaggiati per Aladdin.

A proposito di Biancaneve

Biancaneve e i sette nani come sicuramente sapete, non è stato soltanto il primo lungometraggio d’animazione della storia del cinema, ma anche il primo Classico Disney secondo il canone ufficiale.

Ispirato alla fiaba dei fratelli Grimm, il film, voluto fortemente da Walt Disney, richiese tre anni di lavoro grazie anche alle innovative tecniche messe a punto. Grazie al film Disney fu insignito dell’Oscar alla carriera con la seguente motivazione: “una significativa innovazione sullo schermo che ha affascinato milioni di persone ed è stato il pioniere in un importante campo dell’intrattenimento”.

Tra gli altri live action che prossimamente vedremo ci sono La Sirenetta, Pinocchio, Peter Pan & Wendy.