Biancaneve: tutto sul live action Disney ispirato all’omonimo classico

Sono passati più di 80 anni da quando Biancaneve e i sette nani rivoluzionava per sempre la storia del cinema d’animazione e, oggi, Disney si prepara a presentare una rivisitazione del suo amato classico in live action. Biancaneve ripercorre infatti la storia senza tempo che tutti conoscono, adattandola però per il pubblico di oggi. Nel cast del film Rachel Zegler (West Side Story) nel ruolo della protagonista e Gal Gadot (Wonder Woman) nei panni della matrigna, la Regina Cattiva. Il film è diretto da Marc Webb e prodotto da Marc Platt e Jared LeBoff.

Il film uscirà nelle sale il 20 marzo 2025.

Il trailer del film

A proposito del live action di Biancaneve

Come possiamo vedere dal trailer la protagonista, Biancaneve, mantiene tutti i tratti del classico del 1937 a cui si va ad aggiungere un ruolo più attivo nella vicenda. Insieme a lei i nani Mammolo, Dotto, Cucciolo, Brontolo, Gongolo, Pisolo ed Eolo e la malvagia regina. Il trailer permette anche di dare un primo sguardo alla ballata Waiting on a Wish (titolo originale), una delle nuovissime canzoni originali dei vincitori di Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award (EGOT), Benj Pasek e Justin Paul (The Greatest Showman).

