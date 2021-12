Harry Potter Reunion: il nuovo trailer dello special in onda su Sky

La Reunion di Harry Potter si avvicina e, per l’occasione, la Warner ha rilasciato un nuovo teaser trailer che ha già mandato in visibilio tutti i fan.

Il titolo dello special sarà Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts e andrà in onda il 1 gennaio 2022 su Sky e in streaming su NOWTV. in contemporanea con gli USA

Attesissimo da tutti coloro che sono cresciuti con i libri e i film della saga, lo special di Harry Potter arriva per festeggiare la legacy del Wizarding World a 20 anni dall’uscita de La pietra filosofale. Qui in basso trovate il nuovo trailer.

Ecco il nuovo trailer dello special di Harry Potter

Allo special di Harry Potter parteciperanno Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson si uniranno al regista Chris Columbus.

Insieme ai tre protagonisti indiscussi della saga ci saranno anche altri volti celebri che hanno contribuito alla fama e al successo del franchise. Questi, a oggi, i nomi confermati: Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart.

Allo special non sarà invece presente J.K. Rowling la quale, negli ultimi mesi, si è espressa con parole estremamente contraddittorie su tematiche riguardanti la comunità LGBTQ+.

Per celebrare l’atteso anniversario, Sky Cinema accenderà un canale dedicato, Sky Cinema Harry Potter, dal 1 al 16 gennaio 2022, dove oltre allo speciale della reunion saranno visibili tutti gli otto film della saga.

Arriverà inoltre dal 27 dicembre in prima tv assoluta su Sky e in streaming su NOW Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, un epico quiz show in quattro puntate, ad eliminazione diretta, condotto da Helen Mirren, che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato Tournament of Houses e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno.