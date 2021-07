Caldo e problemi di circolazione_ cause e rimedi alimentari

Sono moltissime le persone che sono tormentate dai problemi di circolazione sanguigna, che si manifestano soprattutto nelle gambe e che spesso sono causati dal caldo estivo. Oggi approfondiremo come si può migliorare il microcircolo del sangue anche solo attraverso l’alimentazione e il consumo regolare di frutta.

Cause, sintomi e rimedi

Alla base della cattiva circolazione del sangue possono esserci diversi fattori, di solito presenti contemporaneamente e quindi concorrenti a questo problema dell’organismo. Come già introdotto, il caldo in estate può essere una delle cause più incidenti di una cattiva circolazione, ma non l’unica. A contribuire fortemente sono anche le abitudini di vita: l’eccessiva sedentarietà, l’età, il vizio del fumo, il consumo eccessivo di sale e la tendenza ad indossare vestiti o stivali eccessivamente stretti, che non favoriscono la corretta circolazione del sangue.

I sintomi di questa condizione molto comune sono principalmente gonfiore e pesantezza di gambe, piedi e mani, a cui si aggiunge un forte senso di stanchezza, svenimento, vertigini e capogiri. Per provare a contrastare il problema, le priorità sono due: adottare un’alimentazione corretta e svolgere dell’attività fisica.

Alcuni alimenti, infatti, sembrano essere dei veri alleati del sistema venoso, come il mirtillo nero o i frutti di bosco; in particolare, con l’arrivo dei primi caldi, per prevenire il peggioramento del microcircolo del sangue, è preferibile consumare con costanza piccole quantità di frutta da scegliere tra diverse alternative, come ad esempio i frutti di bosco dei Fratelli Orsero, che oltre ad essere molto gustosi, agevolano la corretta circolazione del sangue. Oltre all’assunzione di frutta, poi, è molto importante anche l’idratazione: è preferibile mantenersi idratati durante tutta la giornata, per evitare un eccessivo senso di pesantezza e gonfiore diffuso in tutto il corpo.

Per chi avesse particolari difficoltà a bere la giusta quantità d’acqua quotidiana, si può pensare di ricorrere alle tisane, in particolare quelle a base di ginko, che favoriscono il corretto microcircolo del sangue. Per quanto riguarda l’attività fisica, sono molto utili gli esercizi quotidiani di stretching, da eseguire, ad esempio, dopo una camminata o dopo una lezione di nuoto.

I frutti di bosco in cucina

Se si parla di frutta adatta per migliorare la situazione della circolazione sanguigna, non c’è niente di meglio dei frutti di bosco, more e mirtlli. Oltre infatti a possedere un gusto piacevole, questi frutti sono dei grandi alleati del sistema cardiovascolare, e non solo: hanno proprietà antiossidanti, sono ricchi di vitamine e fibre, aiutano a combattere i disturbi di denti e gengive e concorrono a rinforzare ossa, sistema immunitario e memoria. Sono molteplici, dunque, i buoni motivi per mangiare i frutti rossi, in quanto si tratta di un alimento anche facile da utilizzare in cucina e da declinare, sia per ricette salate che per ricette dolci.

Un esempio semplice ma gustoso, è l’insalata di ribes e mirtilli, particolarmente fresca e sfiziosa. Per i più golosi, poi, si può pensare alla preparazione di una cheesecake al cioccolato con frutti di bosco, un grande classico quando si parla di dessert cremosi alla frutta. Mirtilli e more si prestano molto bene anche alla realizzazione di confetture, da spalmare sul pane o sulle fette biscottate quando si fa colazione, mentre se si vuole osare con un primo piatto, perché non scegliere il risotto speck e mirtilli.