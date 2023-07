Barbie The Album – Barbie World di Nicki Minaj: video, testo e traduzione

Nicki Minaj si è unita al nutrito elenco di artisti di Barbie The Album con la canzone Barbie World, brano originale degli Aqua.

L’album è accompagnamento musicale dell’attesissimo film evento Barbie, con Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken e distribuito da Warner Bros. Pictures.

Ascolta Barbie World di Nicki Minaj – Barbie The Album:

Testo

I’m always yours, ooh woah (Stop playin’ with ‘em, RIOT)

And I’m bad like the Barbie (Barbie)

I’m a doll, but I still wanna party (Party)

Pink ‘Vette like I’m ready to bend (Bend)

I’m a ten, so I pull in a Ken

Like Jazzie, Stacie, Nicki (Grrah)

All of the Barbies is pretty (Damn)

All of the Barbies is bad

It girls (It girls) and we ain’t playin’ tag (Grrah)

Rad, but he spank me when I get bad

I’m in LA, Rodeo Drive

I’m in New York, Madison Ave

I’m a Barbie girl (Girl), Pink Barbie Dreamhouse

The way Ken be killin’ **** got me yellin’ out like the Scream housе (Woo)

Yellin’ out, we ain’t sellin’ out

Wе got money, but we ain’t lendin’ out

We got bars, but we ain’t bailin’ out

In that pink Ferrari, we peelin’ out

I told Tae bring the Bob Dylan out

That **** so cold, we just chillin’ out

They be yellin’, yellin’, ye-yellin’ out

It’s Barbie, bitch, if you still in doubt (Oh)

And I’m bad like the Barbie (Barbie)

I’m a doll, but I still wanna party (Party)

Pink ‘Vette like I’m ready to bend (Bend)

I’m a ten, so I pull in a Ken

Like Jazzie, Stacie, Nicki (Grrah)

All of the Barbies is pretty (Damn)

All of the Barbies is bad

It girls (It girls) and we ain’t playin’ tag (Grrah)

Barbie ain’t nothin’ to play ‘bout

He wanna play in the Playhouse (Playhouse)

The **** they gon’ say now? (Grrah)

I’m washin’ these ****, I’m rubbin’ the stain out

Like I’m ready to bend (Grrah)

All the fake Barbies just wanna pretend (Hey)

Like hold on, let me go find me a pen (Grrah)

Look where it led, now I’ma put it to bed

She a Barbie bitch with her Barbie clique (Grrah)

I keep draggin’ her, so she bald a bit (Damn)

And I see the bread, I want all of it (Damn)

And I want the green, so I olive it (Grrah)

And I throw it back, so he losin’ it (Like)

And I give the box with no shoes in it (Damn)

Yeah, I know the trick, so I got him bricked (Damn)

Yeah, they know who lit, me and Barbie, bitch

And I’m bad like the Barbie (Barbie)

I’m a doll, but I still wanna party (Party)

Pink ‘Vette like I’m ready to bend (Bend)

I’m a ten, so I pull in a Ken

Like Jazzie, Stacie, Nicki (Grrah)

All of the Barbies is pretty (Damn)

All of the Barbies is bad

It girls (It girls) and we ain’t playin’ tag (Grrah)

I’m a Barbie girl in the Barbie world

Life in plastic, it’s fantastic

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation

Traduzione:

Sono sempre tua, ooh woah (smettila di giocare con loro, RIOT)

E io sono cattiva come la Barbie (Barbie)

Sono una bambola, ma voglio ancora fare festa (festa)

Vette rosa come se fossi pronta a piegare (piegare)

Ho dieci anni, quindi prendo un Ken

Come Jazzie, Stacie, Nicki (Grrah)

Tutte le Barbie sono carine (Accidenti)

Tutte le Barbie sono cattive

Ragazze (It girls) e non giochiamo ad acchiapparello (Grrah)

Rad, ma mi ha s***acciato quando divento cattiva

Sono a Los Angeles, Rodeo Drive

Sono a New York, Madison Avenue

Sono una ragazza Barbie (Girl), Pink Barbie Dreamhouse

Il modo in cui Ken si sta facendo carino mi ha fatto urlare come la casa degli Scream (Woo)

Urlando, non ci stiamo vendendo

Abbiamo soldi, ma non prestiamo

Abbiamo le sbarre, ma non ci tireremo indietro

In quella Ferrari rosa, ce ne andiamo

Ho detto a Tae di portare fuori Bob Dylan

Quella m***a è così fredda, ci rilassiamo

Stanno urlando, urlando, urlando

È Barbie, c***a, se sei ancora in dubbio (Oh)

E io sono cattivo come la Barbie (Barbie)

Sono una bambola, ma voglio ancora fare festa (festa)

Vette rosa come se fossi pronto a piegare (piegare)

Ho dieci anni, quindi prendo un Ken

Come Jazzie, Stacie, Nicki (Grrah)

Tutte le Barbie sono carine (Accidenti)

Tutte le Barbie sono cattive

Ragazze e non giochiamo ad acchiapperello (Grrah)

Barbie non ha niente con cui giocare

Vuole giocare nella Playhouse (Playhouse)

Che c***o che diranno ora? (Grah)

Sto lavando queste p***ne, sto strofinando via la macchia

Come se fossi pronta a piegarmi (Grrah)

Tutte le false Barbie vogliono solo fingere (Ehi)

Come aspetta, lasciami andare a trovarmi una penna (Grrah)

Guarda dove ha portato, ora lo metto a letto

È una cagna Barbie con la sua cricca di Barbie (Grrah)

Continuo a trascinarla, quindi è un po’ calva (Dannazione)

E vedo il pane, lo voglio tutto (Dannazione)

E voglio il verde, quindi lo oliva (Grrah)

E lo butto indietro, quindi lo perde (mi piace)

E do la scatola senza scarpe dentro (Dannazione)

Sì, conosco il trucco, quindi l’ho fatto murare (Dannazione)

Sì, sanno chi ha acceso, io e Barbie, p***ana

E io sono cattiva come la Barbie (Barbie)

Sono una bambola, ma voglio ancora fare festa (festa)

Vette rosa come se fossi pronta a piegare (piegare)

Ho dieci anni, quindi prendo un Ken

Come Jazzie, Stacie, Nicki (Grrah)

Tutte le Barbie sono carine (Accidenti)

Tutte le Barbie sono cattive

Ragazze (It girls) e non giochiamo ad acchiapparello (Grrah)

Sono una ragazza Barbie nel mondo di Barbie

La vita nella plastica è fantastica

Puoi spazzolarmi i capelli, spogliarmi ovunque

Immaginazione, la vita è una tua creazione