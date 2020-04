In un momento storico così particolare. dove per sconfiggere il Coronavirus, ci è stato chiesto di limitare il più possibile le distanze con le altre persone, affacciarsi sul balcone e fare insieme ad altri le stesse cose è stato un modo per sentirsi comunque vicini.



Quindi al grido di #IoRestoACasa, da balconi e terrazze abbiamo:

cantato brani della nostra storia musicale e il nostro Inno Nazionale , sentendoci tutti parte di un’unica entità.

, sentendoci tutti parte di un’unica entità. Abbiamo realizzato ed esposto coloratissimi arcobaleni per dire che se tutti rispettiamo delle semplici regole #AndràTuttoBene .

Infine con un fragoroso applauso abbiamo voluto ringraziare tutti coloro che con il loro lavoro e la loro dedizione all’interno degli ospedali stanno facendo anche l’impossibile per guarire il maggior numero di persone.

Tutti questi momenti nei quali abbiamo sfogato ansie, perplessità verso il futuro, bisogno di sentire di essere parte di qualcosa che andava al di là della quattro mura della nostra stanza, e sì … a volte anche contro la noia ora approdano in tv!

Balcony Stories una speciale raccolta dei momenti più magici #IoRestoACasa

Balcony Stories è un modo per celebrare il coraggio, la pazienza, l’ottimismo di chi, anche in un momento così complesso, ha saputo trovare la forza di sorride.



Da domani mercoledì 22 aprile, in anteprima mondiale, su MTV (Sky 130) e in streaming su NOW TV potrai vedere Balcony Stories



Dopo di che, dal lunedì al venerdì, andranno in onda con tante pillole durante la giornata sempre sugli stessi canali.



Balcony Story sarà trasmesso anche sul canale Comedy Central (Sky 128) dal lunedì al venerdì e il sabato con un’edizione estesa, che propone la selezione dei migliori contenuti della settimana.



Questa iniziativa si basa su brevi storie di vita straordinaria che arrivano da ogni angolo del mondo, per questo gli episodi sono stati tradotti in 27 lingue e trasmesse in 130 paesi.

Ricordate contro il coronavirus #IoRestoACasa!