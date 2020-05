Cecilia Cantarano: la video intervista alla vincitrice dei KCA 2020!

Ginger Generation torna ad intervistare per voi lettori una promettente star del web! Stiamo parlando di Cecilia Cantarano, influencer e tiktoker amatissima dai giovanissimi che nei giorni scorsi si è portata a casa un premio davvero molto speciale! Cecilia ha infatti vinto il premio per Nuova Star Italiana ai Kids Choice Awards 2020!

Con la sua simpatia e spontaneità, Cecilia ha dunque battuto una concorrenza piuttosto tosta. Nella sua stessa categoria, infatti, gareggiavano Giulia Savulescu, Maddalena Sarti, Nicolò Robbiano e Rebecca Gradoni.

La nostra redazione ha quindi raggiunto Cecilia Cantarano a distanza, con una lunga diretta sul nostro profilo Instagram. A Cecilia abbiamo chiesto, fra le altre cose, quali fossero i messaggi più importanti che tiene a condividere con i suoi follower. L’influencer ci ha anche parlato dei suoi progetti e dei suoi sogni per il futuro!

Non perdetevi la nostra video intervista a Cecilia Cantarano!

Cecilia Cantarano - Intervista alla vincitrice dei KCA 2020!

Chi è Cecilia: ecco la sua biografia e tutte le curiosità su di lei!

Cecilia ha 19 anni ed è nata a Roma. Da sempre è stata appassionata di arte in ogni sua forma: ha studiato canto, recitazione e ha da poco pubblicato il suo primo singolo Sagapò.

Se dovesse descrivermi attraverso i suoi punti di forza principali, direbbe che è autoironica e spontanea. Cecilia si considera una persona divertente che sa ridere delle situazioni che vive quotidianamente, ma faccio anche ridere quando le racconto.

Perr l’influencer, TikTok è un gioco, un passatempo piacevole, un modo per esprimere ciò che ha dentro, che le permette di parlare di se stesa senza essere giudicata. Cerca di raccontare la sua verità senza tralasciare eventuali ostacoli, e quando vede che anche altri si rispecchiano nelle sue parole, non si sente più l’unica ad avere un determinato problema. La condivisione alleggerisce il peso e diventa una sorta di terapia. Per me poi, continua con la creazione di video che è anche passione e stimolo costante per il mio lato creativo.

I suoi punti di riferimemnto a livello di mondo dei creator? Luis Sal e Tommy Cassy! Entrambi, come lei, hanno un approccio divetente e spensierato a livello di contenuti che caricano sul web.