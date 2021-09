Non bevi abbastanza? Con Fitvia è più semplice rimanere idratati senza assumere zuccheri

Spesso siamo troppo concentrati sullo studio o troppo di corsa tra i molti impegni, lo sport, gli amici… e finiamo di dimenticarci di bere o beviamo molto meno di quel che dovremmo.

Bere è fondamentale perché, come ricorda il Ministero della Salute, l’acqua è il principale costituente del corpo umano: rappresenta circa il 60% del peso corporeo nei maschi adulti, dal 50 al 55% nelle femmine e fino al 75% in un neonato.

E’ ormai accertato scientificamente che esiste un rapporto di causa ed effetto tra l’assunzione giornaliera d’acqua e il mantenimento delle normali funzioni fisiche e cognitive: uno studio dell’European Food Safety Authority (EFSA) dimostra come se una perdita d’acqua corporea del’1% non viene compensata entro 24 ore è possibile che le funzioni fisiche e cognitive vengano compromesse.

Per cui, per stare bene e per rendere al meglio nello studio è fondamentale durante il giorno bere tanto, e non solo quando sentiamo lo stimolo della sete.

Come ricorda la Dott.ssa Raffaella Cancello, nutrizionista dell’Istituto Auxologico Italiano, “Idratarsi significa garantire al corpo la corretta quantità di acqua: dato che nel corpo umano non sono presenti scorte di acqua, è indispensabile bere”. Quanto? “Dagli 11 anni fino ai 17 sono necessari circa 2 litri al giorno, negli adulti maschi (18 – 65 anni) si raccomanda l’assunzione di 2,5 litri al giorno, nelle donne di 2 litri”.

E’ evidente che 2 litri non sono pochi: pur tenendo conto che verdure e frutta sono naturalmente apportatrici d’acqua (ma quante ne assumente durante il giorno?) e che probabilmente bevete almeno 2 bicchieri a pranzo e cena… è possibile che il vostro fabbisogno d’acqua non sia pienamente soddisfatto se non aggiungete delle “sane” bevute durante il giorno.

Ma attenzione: “Ricorda che l’alcol e la caffeina aumentano la diuresi e quindi le perdite di acqua”, continua la Dott.ssa Cancello, e che è opportuno “evitare le bibite zuccherine e i succhi: danno un apparente senso di sollievo alla sete, ma la metabolizzazione degli zuccheri in esse presenti richiede utilizzo di acqua e provoca quindi ancora più sete (attenzione perché sono ora in commercio molte bibite e acque aromatizzate, con moltissimi zuccheri disciolti: da evitare se si è in sovrappeso o obesi e se la glicemia è alterata)”.

Ecco quindi alcuni possibili consigli per creare una buona abitudine a bere:

Porta sempre con te una bottiglia riutilizzabile, per avere sempre qualcosa da bere a portata di mano. Usare sempre la stessa bottiglia ti aiuta anche a tenere traccia della quantità di acqua bevuta