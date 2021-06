Alvaro Soler: Mañana è il nuovo tormentone estivo (audio anteprima)

Sarà disponibile da venerdì 2 luglio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica Mañana. E’ questo il titolo del nuovo singolo di Alvaro Soler che anticipa di 7 giorni la pubblicazione del nuovo album Magia, nei negozi e in digitale dal 9 luglio.

Mañana è un brano dal sound assolutamente “soler” che vede Alvaro duettare per la prima volta con il duo colombiano Cali Y El Dandee.

“C’è molto amore per i dettagli in Mañana, abbiamo lavorato molto in studio e provato molte cose diverse. C’è davvero molto di me in questo brano e non vedo l’ora di farlo ascoltare e suonare dal vivo”, racconta l’artista.

Il duo colombiano è conosciuto per quel mix unico di urban pop e reggaeton che hanno regalato ai due artisti disco d’oro e di platino per singoli come Por Fin Te Encontré, Yo Te Esperaré.

Alvaro Soler racconta: “Ho fortemente voluto questo featuring per questa canzone perché per me chiude un cerchio. Cali Y El Dandee sono degli incredibili autori e produttori e hanno prodotto molta della musica che ascolto. C’è qualcosa di speciale in Mañana. Capita di sentire qualcosa di magico in una canzone e per me è quello che succede in Mañana.”

Il successo globale di Alvaro Soler

I successi che ha conseguito con la sua musica tra il 2015 e il 2019 possono essere tranquillamente definiti sensazionali. Passato direttamente dall’università al successo, le sue canzoni hanno portato il musicista spagnolo-tedesco nelle classifiche di tutta l’Europa e dell’America Latina e sui palchi di tutto il mondo.

In quattro anni, l’ormai trentenne che ha vissuto a Tokyo per sette anni e parla sei lingue. Ha collezionato successi che altri impiegano decenni a raggiungere.

Ma non è tutto se pensiamo agli spettacoli con l’icona globale J-Lo a Las Vegas e Miami, un posto da coach durante la versione di X Factor Italia. E infine un’apparizione nel premiato show televisivo tedesco “Sing meinen Song – das Tauschkonzert.”