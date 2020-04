Audible – Francesco Pannofino racconta Harry Potter in versione audiolibro!

Audible, da vita a questa straordinaria avventura, pubblicare la versione audiolibro dell’intera saga di Harry Potter!

Francesco Pannofino, voce narrante della serie Harry Potter in versione audio digitale, in proposito ha dichiarato:

“non pensavo che fosse così bello, affascinante, un’emozione grandissima“

Qui potete ascolatre l’estratto di Harry Potter e la pietra filosofale, il primo volume della serie scritta da J.K. Rowling.

Francesco Pannifino parlando del suo lavoro ha dichiarato:

“Quando mi hanno proposto di fare la voce narrante di Harry Potter, ero molto contento perché la trovo un’opera eccezionale. Contento di farlo ma anche carico di responsabilità, perché comunque sono romanzi di grande complessità, pieni di situazioni, non facili. Passare da un personaggio all’altrodi Harry potter, a me viene spontaneo, mi piace fare Harry, Ron, Ermione … ma anche i cattivi … Voltemor, mi piace tanto Silente perché parla piano ed è autorevole e non urla mai. Molto difficili sono gli elfi domestici poiché per farli devo squittire, ma li faccio con simpatia!”

I romanzi di Harry Potter hanno la capacità di attrarre ad ogni riga, inoltre l’indubbia capacità interpretativa di Francesco Pannofino, riesce ad imprimere quel qualcosa in più ad una storia che è già basata su un modo di fantasia, ambientata in una scuola di magia.

Grazie alla sua esperienza riesce a mantenere ben definiti i caratteri, i rapporti umani e sentimenti provati dai personaggi nelle più svariate situazioni.

La versione audiolibro, rispetto al libro, consente di stare lì ad ascoltare e far viaggiare la fantasia, dentro quello che succede, sino ad immaginare le magie più inverosimili, stimolando l’ascoltatore con le inflessioni della voce inconfondibile di Francesco Pannofino.