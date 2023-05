Prima di andare via: tutto sul film con Riccardo Maria Manera e Jenny De Nucci

Si intitola Prima di andare via il nuovo film Prime Video che arriverà a breve sulla piattaforma. Protagonisti del teen drama Jenny De Nucci e Riccardo Maria Manera.

Il trailer di Prima di andare via

Quando uscirà il film in streaming

Il film, prodotto da Prime Video per la sezione Originals, arriverà il 26 maggio in streaming per tutti gli abbonati.

Il cast di Prima di andare via

Il film è interpretato da Riccardo Maria Manera, Jenny De Nucci, Tiziana Foschi, Mirko Frezza e Marina Suma. Diretto da Massimo Cappelli, è prodotto da Valentina Di Giuseppe e Massimiliano Leone per Lime Film ed è distribuito da Adler Entertainment.

Di che cosa parla Prima di andare via

Andrea è un ragazzo che la vita, un po’, la subisce. Ha un migliore amico da tenere sotto controllo, un esame difficile da superare e un’ex ragazza che gioca con lui come il gatto col topo. Ma la sua vita gli piace così com’è e quando scopre di avere un male incurabile il mondo gli crolla addosso. Può la malattia cambiare la vita di una persona in meglio? Sì, se incontri Giulia, che si trova nelle tue stesse condizioni. Grazie a lei, Andrea capirà che è giunto il momento di prendere in mano quello che resta della propria esistenza.

