Paris Hilton entra a far parte della serie animata Rainbow High

Paris Hilton entra a far parte del cast della serie animata Rainbow High dedicata alle fashion doll di MGA.

L’ereditiera più famosa del mondo interpreterà sé stessa nel ruolo di preside della Pacific Coast High in 4 episodi dell’attesissima terza stagione. La serie insegna ai bambini a credere nelle proprie capacità e la collaborazione con Paris sembra perfetta per questa occasioni.

Quando e dove guardare la terza stagione

Gli episodi in lingua originale saranno disponibili a partire dal 25 di marzo ogni venerdì sul canale Youtube ufficiale delle Rainbow High.

Per i fan italiani ci sarà da pazientare fino al prossimo autunno per vedere questa nuova stagione. Nell’attesa potete però recuperare la prima stagione sul canale Frisbee a partire dal mese di aprile. Mentre le prime due stagioni sono già disponibili sul canale Youtube ufficiale dedicato alle doll più fashion di sempre.

Le puntate speciali con protagonista Paris Hilton saranno accompagnate dal video musicale Malibu Dreamin, e dove la preside sarà impegnata ad allestire per un reality show la scuola della costa occidentale, grazie al suo innato senso della moda.

“Adoro il mondo dell’animazione! Essere un cartoon è un modo davvero divertente per esprimermi. Ho adorato relazionarmi con gli studenti della Pacific Coast che come me hanno passione per tutto ciò che è audace, colorato e alla moda. Rainbow High è la serie perfetta per me ed è un onore far parte di questo successo” – ha affermato la Hilton.

