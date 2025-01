Ariana Grande su Eternal Sunshine deluxe: “è un progetto molto speciale”

Dopo il successo al cinema, Ariana Grande non ha certamente dimenticato la sua musica e i fan stanno aspettando con ansia delle nuove canzoni.

In una recente intervista con Variety, la star di Wicked ha parlato dell’anno che ha affrontato in qualità di protagonista di uno dei più grandi film del 2024 e sul set dell’attesissimo sequel, in arrivo verso la fine di quest’anno. Mentre Ariana ha girato il mondo indossando gli abiti (rosa) di Glinda e parlando del suo amore per il musical, ha anche condiviso delle riflessioni riguardo la sua carriera musicale e quella cinematografica.

L’artista ha pubblicato il suo settimo album in studio Eternal Sunshine lo scorso marzo ed è stato un successo di critica e dal punto di vista commerciale. Gli Arianators, in particolare, hanno elogiato la vulnerabilità che ne emerge, visto che le tracce sembrano affrontare i suoi sentimenti dopo il divorzio da Dalton Gomez.

La versione deluxe di Eternal Sunshine

Quando le è stato chiesto riguardo una versione deluxe dell’album, Ariana non ha indugiato: “Oh, esiste! È un progetto molto speciale. Sono stata così tanto in giro in questo periodo. Voglio che i miei bambini sentano la mia mancanza per due secondi. Sono entusiasta di sorprenderli con questa versione, ma sto ancora riflettendo sui tempi”.

“Non è ancora la fine di Peaches, ma lei si nasconderà nell’armadio per un minuto”, ha detto la popstar iferendosi al personaggio che interpreta nel video musicale della traccia We Can’t Be Friends. Per chi non lo sapesse, Peaches decide di cancellare completamente i ricordi che la legano ad un ex fidanzato, traendo ispirazione da un film: Se mi lasci ti cancello.

“L’album è così conciso e non volevo aggiungere canzoni solo per il gusto di farlo. Le nuove tracce sono brevi, ma contano davvero” ha concluso così Ariana Grande.

Dopo aver rilasciato Eternal Sunshine, la cantante ha iniziato quasi immediatamente una lunga promozione per Wicked. Questo significa che ha avuto poco tempo per promuovere il suo progetto o portare in tour le canzoni. La Grande ha rivelato che stava “considerando un mini-tour” tra il primo film e il secondo, ma alla fine ha deciso di “dare priorità alla recitazione”.

Nell’intervista completa, Ariana Grande ha anche intonato la nuova canzone originale che canta nel sequel di Wicked, Wicked For Good, definendola un “momento cruciale nel viaggio di Glinda”.