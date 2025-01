Provvedimento disciplinare per Trigno ad Amici 24

Oggi, durante il daytime di Amici 24, il talent show di Canale 5, il cantante Trigno ha ricevuto un provvedimento disciplinare dalla sua professoressa di canto: Anna Pettinelli. Il provvedimento, ovvero la sospensione della maglia, è stato deciso dopo che l’allievo ha preso a calci ripetutamente una bottiglietta e ha pronunciato parole piuttosto forti durante un momento di sfogo verso la produzione.

Il motivo di questa reazione ha coinciso con la decisione della trasmissione di togliere il cellulare agli allievi e di mettere a disposizione dei videobox per le chiamate con la famiglia. Trigno ha espresso del malcontento per questa decisione, affermando che si sente spiato e che non può essere libero di dire quello che vuole. In particolar modo, non ha potuto chiedere esplicitamente alla sua famiglia cosa si è visto durante i daytime, in merito a un suo litigio con Vybes.

Durante la telefonata con sua madre, la produzione ha interrotto la conversazione, sostenendo che Trigno stesse parlando di dettagli inerenti al programma che non dovevano essere divulgati. Questo ha scatenato la rabbia del cantante, che nel cortile della casetta ha iniziato a prendere a calci una bottiglietta d’acqua, nonostante i tentativi dei compagni di calmarlo.

La professoressa Alessandra Celentano ha convocato tutti gli allievi in studio per mostrare loro il filmato dell’allievo e spiegare la gravità del suo comportamento. Ha sottolineato che nella scuola di Amici i ragazzi hanno tutto quello che possono desiderare e che devono semplicemente rispettare l’ambiente in cui vivono e le persone che lavorano con loro.

Anna Pettinelli, professoressa di canto di Trigno, ha espresso la sua forte delusione e ha deciso di sospendere la maglia del cantante. Il ragazzo ha cercato di spiegare il suo punto di vista, ma senza risultati. Subito dopo, Chiara e gli altri compagni lo hanno rimproverato ulteriormente e come se non bastasse tutte le sue lezioni sono sospese.

Il grave provvedimento disciplinare ha diviso il pubblico a casa, con alcuni che lo ritengono troppo severo. Mentre altri telespettatori pensano che Trigno abbia proprio bisogno di una lezione di disciplina.

E voi cosa ne pensate di questo provvedimento ad Amici 24?