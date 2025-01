Ariana Grande interpreterà Audrey Hepburn in un film biografico?

Dopo lo straordinario successo di Wicked, Ariana Grande sembra pronta per rivestire un nuovo ruolo.

Durante il recente gala del National Board of Review, all’attrice e cantante è stato chiesto se si stesse ispirando all’icona di Hollywood Audrey Hepburn, visto che recentemente ha sfoggiato vari look molto simili allo stile dell’amata attrice britannica.

“Ho sempre amato il glamour della vecchia Hollywood. Marilyn [Monroe] e Audrey sono sempre state i miei riferimenti. Sono sempre stata attratta dalle silhouette degli anni ’50 e ’60 e dal vintage retrò… Non riesco nemmeno a pensare a un momento in cui non fosse la mia fonte d’ispirazione. È stato più divertente avere più opportunità di farlo davvero. Io e la mia stilista, Mimi [Cuttrell], ci siamo impegnate al massimo.“ha dichiarato Ariana, intervistata da Entertainment Tonight.

Quando poi le è stato chiesto se le piacerebbe interpretare Audrey in un biopic, ha risposto: “Dovrebbe essere fatto così bene, alla perfezione.. non lo so.”

In un’altra intervista, rilasciata ad Access Hollywood la stessa sera, Ariana ha detto scherzando: “Oh mio Dio, perché tutti me lo chiedono? Sei pazza!. Sei pazza, sei pazza, sei pazza. Ti amo.”

Un tweet, diventato virale, ha condiviso delle foto di Ariana al Palm Springs International Film Festival Awards affermando: “La sua campagna sottile per quel ruolo di Audrey Hepburn… ti vedo Ariana”.

Ariana Grande nel ruolo di Audrey Hepburn?

Ciò che l’artista desidera sembra realizzarsi quasi per magia, come ha dimostrato con la sua partecipazione a Wicked. In passato, lei stessa ha spesso dichiarato che interpretare Glinda sarebbe stato il suo ruolo da sogno e, alla fine, è riuscita a interpretarlo nel musical diretto da Jon M. Chu.

Anche se si parla di un biopic su Audrey ormai da anni, il progetto è ancora in sospeso. L’attrice statunitense Rooney Mara era stata scelta per interpretare Audrey in un progetto di Luca Guadagnino, ma nel febbraio 2024, Rooney ha rivelato che il regista non è più coinvolto nella produzione.

“Il progetto non è completamente morto,” ha dichiarato a Deadline. “Luca non lo dirigerà più, ma il progetto è ancora vivo… Non posso dire di più al momento.“. Proprio recentemente, Ariana ha dichiarato di voler continuare a dedicarsi alla recitazione e questo è un dettaglio in più che lascia ben sperare riguardo un eventuale ruolo nei panni dell’icona del cinema.