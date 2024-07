Un oggi alla volta: chi è il protagonista Tommaso Cassissa

Un oggi alla volta è un teen drama che esplora le emozioni dei primi amori, le difficoltà che un giovane deve affrontare durante la vita quotidiana oltre che il divario generazionale in una società sempre più rapida e tecnologica. Il protagonista del film, Marco, tuttavia è un po’ diverso dai suoi coetanei: non ama i social e sogna una storia d’amore analogica, magari con una ragazza da poter presentare “alla nonna”.

Nel film Marco è interpretato da Tommaso Cassissa, amatissimo sui social come “Tommy Cassi” per la sua ironia contagiosa; nel film conosciamo un lato diverso di lui, infatti, grazie a una sensibilità spiccata, riesce a dare corpo e anima a un “ragazzo della porta accanto”, le cui insicurezze e paure sono quelle di una generazione che non riesce ad andare alla velocità che vorrebbe.

Un oggi alla volta arriva nei cinema il 25 luglio. Oltre a Tommaso Cassissa nel cast vedremo anche Ginevra Francesconi nei panni della co-protagonista Aria. Completano il cast Francesco Centorame, Katia Follesa, Marilù Pipitone, Edoardo Pagliai, Federica Pagliaroli, Cesare Bocci e Elisabetta De Palo.

Chi è Tommaso Cassissa

Genovese e classe 2000, Tommaso Cassissa inizia la sua carriera proponendosi come content creator e stand-up comedian. La sua naturale indole comica, unita a capacità recitative gli hanno permesso di costruire una solida fanbase con oltre 4 milioni di follower.

Da lì la strada verso il mondo dello spettacolo si apre e nel 2020 approva su Boing per presentare Boing Challenge; successivamente nominato da Forbes Italia tra i giovani under 30 più promettenti del momento, nel 2022 Tommaso partecipa al programma Stand Up! Comici in prova su NOVE e diventa anche Ambassador delle Olimpiadi Milano Cortina. Sempre lo stesso anno arriva anche l’esordio sul grande schermo con il corto La bambola di pezza presentato alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Nel 2023 è tra i protagonisti del docufilm Pooh – Un attimo ancora, andato in onda su Rai 1.

Il trailer del film

La trama del film

Marco è un ansioso diciannovenne prossimo alla maturità, con 3 materie da recuperare, una madre che vive con lo smartphone in mano ed un fratello che sogna di fare il cantante indie. È a-social e vorrebbe amare come si faceva un tempo.

Aria si è diplomata l’anno precedente, ha tatuato sul braccio “un oggi alla volta” e vive ogni giorno come se fosse l’ultimo.

A seguito di un numero di telefono memorizzato male, Marco e Aria si conoscono ed iniziano a piacersi…

Marco però non sa che Aria vive un oggi alla volta, non perché bellissima e ribelle come vuole dimostrare di essere, ma per colpa di una malattia degenerativa che la fa andare a dormire senza sapere se un domani ci sarà veramente.

In ogni caso, l’incontro tra i due cambierà le loro vite per sempre.

Vi potrebbe interessare anche:

Un oggi alla volta la recensione del film