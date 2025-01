È colpa mia: Londra, il trailer del nuovo film

Prime Video ha rilasciato oggi il trailer ufficiale e le prime immagini dell’attesissimo film Original britannico È colpa mia: Londra, remake inglese del film originale basato sul primo libro della trilogia best-seller di Mercedes Ron, Culpables.

Ecco tutto quello che dovete sapere su È colpa mia: Londra

È colpa mia: Londra debutterà il 13 febbraio 2025 in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, con protagonisti due giovani talenti in piena ascesa come Asha Banks (Come uccidono le brave ragazze – A Good Girl’s Guide to Murder) e Matthew Broome (The Buccaneers), per la regia di Dani Girdwood e Charlotte Fassler.

Di cosa parla È colpa mia – Londra?

Quando la madre di Noah, Ella, si innamora del ricchissimo William, i due si trasferiscono dall’America a Londra per vivere con William e suo figlio Nick. Al suo arrivo, la diciottenne Noah incontra il bad boy Nick e tra i due nasce un’attrazione immediata. Noah trascorre l’estate adattandosi alla sua nuova vita, facendosi nuovi amici tra i vari circoli frequentati da Nick e provando a gestire questa relazione complicata, mentre i due lottano per tenere a bada l’attrazione che provano l’uno per l’altra. Noah sarà infine costretta ad affrontare il proprio devastante passato e ad innamorarsi per la prima volta.

Potrebbe interessarti anche: