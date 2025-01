XO, Kitty 2: la recensione

Jenny Han l’ha fatto ancora! Questa volta ha fuso alla perfezione teen drama con k-drama regalandoci una seconda stagione di XO, Kitty che di sicuro non vi potrà annoiare. Con Kitty Song Covey nessuno ha un attimo di tregua. Ecco tutto quello che dovete sapere su XO, Kitty 2.

XO, Kitty 2: una stagione spumeggiante

Se la prima stagione di XO, Kitty vi ha fatto innamorare di Min Ho questa vi farà capitolare. Lui è uno dei migliori personaggi maschili creati da Jenny Han ed in questa stagione incontra anche l’altro migliore personaggio dell’autrice, la cui breve interazione con Min Ho vale la seconda stagione della serie perchè ci aiuta a capire quanto in realtà sono simili. Vi anticipiamo solo… wow.

In XO Kitty 2 la protagonista in ogni scena sembra avere una cotta per un personaggio diverso, insomma è molto volubile. Non smette nemmeno di combinare disastri, violare le regole ed impicciarsi ma alla fine lo fa per uno scopo nobile, piò o meno. Forse questa seconda stagione ha davvero troppi personaggi e tantissime storyline che si sovrappongono e non hanno tantissimo tempo per essere sviluppate in soli 30 minuti scarsi di episodio. Tuttavia alla fine della serie vi accorgerete che in realtà sono riusciti miracolosamente a gestire più o meno tutti i personaggi. Forse, quello più trascurato è Dae che senza Kitty ha poco da dire.

In XO, Kitty 2 c’è davvero di tutto dal K-pop al K-drama fino ad arrivare ai classici elementi dei teen drama americani e, anche se la serie resta sopra le righe, risulta gradevole e rende lo show molto dinamico. I prodotti a matrice coreana funzionano molto soprattutto su Netflix, quindi perchè non approfittarne quando il tocco asiatico ben si fonde con una storia già confezionata. Questa seconda stagione è molto più coreana della prima, sia per location che per storyline XO, Kitty 2 entra nel vivo della Corea e ci regala episodi che si divorano uno dopo l’altro.

La ricerca di se e delle proprie origini sono un tema centrale della serie, ben sviluppato anche nella seconda stagione con l’aggiunta di nuovi personaggi che arricchiscono la famiglia Song Covey. Se Kitty era partita per la Corea allo scopo di conoscere meglio suo madre ora decide di studiare nel paese asiatico perchè ha costruito rapporti autentici di amicizia e forse ha trovato anche l’amore che ha sempre sognato per se stessa e che prima riusciva a ricercare solo per le sorelle.

La terza stagione della serie non è ancora confermata ma noi ce la attendiamo. Considerando il finale super aperto di Xo, Kitty 2 Jenny Han non può lasciarci sulle spine.

La sinossi della seconda stagione di XO, Kitty

Kitty torna alla KISS per il suo secondo semestre, decisa a ricominciare da capo. Dopo la fine della sua storia con Dae, si ritrova single per la prima volta dopo anni, con un piano chiaro: basta drammi, niente più intromissioni nella vita altrui, e un approccio più spensierato agli appuntamenti – se mai ce ne saranno. Ma la realtà, come spesso accade, è molto più caotica di qualsiasi piano.

Una lettera misteriosa dal passato di sua madre sconvolge l’apparente tranquillità del ritorno a scuola, spingendo Kitty su un percorso fatto di scoperte e verità inaspettate. Nel frattempo, la KISS si rivela più vivace che mai, con nuovi studenti che portano dinamiche inedite e mettono alla prova le amicizie e le relazioni esistenti.

Mentre il semestre avanza, Kitty si trova a confrontarsi con segreti che minacciano di cambiare il modo in cui vede la sua famiglia e sé stessa. Ogni legame, sia vecchio che nuovo, viene messo sotto pressione, spingendola a interrogarsi su cosa significhino veramente l’amore e l’amicizia.

Voi avete visto XO, Kitty e quale team siete: Yuri, Min Ho o Dae?

Da oggi la seconda stagione di XO, Kitty vi aspetta solo su Netflix.

