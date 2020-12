Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen rompe il silenzio su Johnny Depp

Come sapete l’attore danese Mads Mikkelsen è stato scelto dalla Warner per sostituire Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald in Animali Fantastici 3. Una decisione controversa, che i fan i fan di Johnny Depp non hanno preso bene: considerando l’ambigua vicenda che lo lega alla ex moglie Amber Heard, la quale invece non è stata penalizzata dalla stessa major che l’ha confermata in Aquaman 2.





Quello che è certo è che Mads Mikkelsen si ritrova in una situazione davvero scomoda sul set di Animali Fantastici 3. L’attore, caratterista apprezzatissimo dal cinema contemporaneo, non ha mai avuto l’occasione di interpretare una parte così importante in un blockbuster internazionale. Da una parte questa potrebbe essere sì l’occasione della vita, ma dall’altra anche un’occasione derivante da un episodio spiacevole: la sostituzione di un collega.

Finalmente l’attore ha rotto il silenzio in un’intervista a EW e ha detto la sua sull’argomento. Queste sono state le sue parole, in cui non possiamo non riconoscere tanta professionalità e rispetto per il lavoro di chi l’ha preceduto.

Nel prossimo film ci sarò io, questa è la differenza. Ed è la cosa più difficile. È necessario creare una congiunzione tra quello che ha fatto Johnny e quello che andrò a fare io. Allo stesso tempo però dovrò anche dare la mia resa del personaggio. Quello che è più importante è trovare i collegamenti [con la versione precedente del personaggio] e ponti così da non allenarci troppo da quello che lui ha realizzato così magistralmente.

Il film

In Animali Fantastici 3 rivedremo Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander. Il film sarà ambientato in gran parte a Rio de Janeiro, mentre nel vecchio continente inizierà a imperversare la Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo non abbiamo ancora altri dettagli riguardanti la trama, ma ci auguriamo di ricevere presto altri aggiornamenti.

Continuate a seguirci per saperne di più su Animali Fantastici 3 e sul futuro dell’intera saga legata all’universo del Wizarding World.