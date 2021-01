Hype alle stelle per Space Jam 2, l’attesissimo film sequel del lungometraggio cult anni ’90 con protagonista Michael Jordan.

Poche ore fa Lebron James, la star dell’NBA nonché protagonista del film “in carne e ossa” ha condiviso le primissime immagini della pellicola, che arriverà presto nelle sale.

Space Jam 2: il primo teaser con Lebron James e tutto quello che sappiamo sul film

Una manciata di immagini, davvero pochi secondi di film. Così Lebron, l n°23 dei Lakers, ci ha voluto anticipare quello che ci dovremo aspettare dalla pellicola.

Chi era giovane a fine degli anni ’90 non aspetta altro. Space Jam è stato per molti un film di riferimento e uno di quei classici che davvero è impossibile non avere mai visto.





Il film originale metteva al centro Michael Jordan e i Looney Tunes in una sfida all’ultimo sangue contro un gruppo di perfidi alieni. Se i Looney Tunes avessero perso la partita di basket più importante della loro vita sarebbero stati costretti a lavorare per il Luna Park del perfido Mr. Swackhammer per il resto dei loro giorni. Per fortuna il gruppo di sgangherati cartoni animati ha avuto dalla sua parte uno dei più forti giocatori di pallacanestro di sempre!

A dirigere il sequel ci sarà Malcolm D. Lee. Mentre dietro la macchina presa, oltre a LeBron James, vedremo anche Sonequa Martin-Green, Don Cheadle e altri giocatori di basket come Anthony Davis, Klay Thompson, Chris Paul e Damian Lillard. Ovviamente insieme a loro ci saranno anche Bugs Bunny & company.

Space Jam 2, vi informiamo, a meno che non si verifichino ulteriori ritardi legati all’emergenza Covid-19 dovrebbe vedere la luce negli Stati Uniti il 16 luglio 2021. Non ci è per il momento data sapere l’uscita nelle sale europee.