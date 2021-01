Significato testo Voce di Madame: di che cosa parla la sua canzone in gara al Festival di Sanremo 2021? Qual è il significato del testo della canzone Voce, il brano che a marzo la giovanissima rapper presenterà sul palco dell’Ariston?

A rivelarcelo è l’artista stessa, in un’intervista esclusiva concessa sul sito di RaiPlay. Qui sotto potete recuperare il video dell’intervista a Madame in cui parla del pezzo sanremese, scritto in collaborazione con DRD a cui si deve anche la realizzazione del singolo Defuera con Marracash e Ghali.

Sono Francesca in arte Madame. Ho 18 anni e quest’anno parteciperò al Festival di Sanremo con il pezzo ‘Voce’.

È una canzone che parla della ricerca della propria voce quindi della propria identità in mezzo a tutto. Tutto il rumore e il caos del mondo, in modo da trovare se stessi.

La sonorità della canzone sarà particolare, perché non si è mai sentita nei miei progetti fino ad ora e sicuramente sarà una bella botta emotiva.

Lo stato d’animo con cui parteciperò a Sanremo sarà molto sereno. In realtà sarò molto tranquilla, quasi da non considerarmi in gara perché sono giovanissima e per me sarà una bellissima, grandissima esperienza. Quello che mi manca di più da un anno a questa parte sono sicuramente tutte le attività culturali, come cinema, teatri, musica, concerti e poi manca anche a me fare concerti perché comunque quest’anno sarebbe dovuto essere quello in cui avrei iniziato appunto a esibirmi regolarmente e purtroppo non sono riuscita a farlo. Sanremo sarà praticamente uno dei miei primi palchi.