In occasione della Giornata Mondiale della Felicità 2020 (ne sentiamo davvero il bisogno!) è finalmente arrivato Animal Crossing New Horizons!.





Tutti quanti, almeno una volta nella vita, hanno sognato di mollare tutto e cominciare una nuova vita su un’isola lontana da tutto e da tutti. In Animal Crossing: New Horizons questo sogno diventa realtà grazie allo speciale Pacchetto isola deserta di Nook Inc. Se non è questa la felicità!

Giunti su un’isola deserta, i giocatori potranno rimboccarsi le maniche per iniziare una nuova vita| La loro nuova esistenza la renderanno, con il passare del tempo, esattamente come desiderano! Che sia decorando la propria casa, realizzando nuovi oggetti o personalizzandone l’aspetto oppure condividendo le proprie esperienze con gli amici. In questo angolo pacifico potranno rilassarsi senza pensieri, trovando un accogliente rifugio virtuale per tutti i momenti in cui si sentiranno giù di corda o schiacciati dalle preoccupazioni quotidiane.

Animal Crossing: New Horizons segna il debutto della serie Animal Crossing su Nintendo Switch! Il videogioco introduce nuove funzionalità come la realizzazione di oggetti, nuovi modi di decorare sia gli interni che gli esterni, l’esclusivo Nook Phone e tanto altro ancora.

Come nei giochi precedenti della serie, i giocatori possono intraprendere tante attività diverse! Inoltre, potranno incontrare nuovi e vecchi personaggi, godendosi in pace il trascorrere delle stagioni sull’isola, che seguono in tutto e per tutto quelle della vita reale. Per festeggiare l’uscita di Animal Crossing: New Horizons, inoltre, al lancio sarà disponibile anche un bundle di Nintendo Switch! Esso includerà un’edizione speciale della console insieme a un codice download del gioco. Che i giocatori preparino passaporto e carta d’imbarco! Il 20 marzo comincia il viaggio verso la felicità con Animal Crossing: New Horizons!