Angelina Mango – poké melodrama: testi delle canzoni

Esce venerdì 31 maggio poké melodrama, il primo album di inediti di Angelina Mango.

“L’album è il riassunto delle tante anime musicali di Angelina, in cui la sua versatilità si manifesta con molteplici sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi. In questa fusione di generi e stili diversi, ogni melodia è un riflesso dei nostri stati d’animo mutevoli, in cui la musica arriva per alleviare i pensieri più bui, sdrammatizzando anche i momenti più tristi”.

L’album è disponibile a questo link in formato vinile picture disc, vinile picture disc autografato, vinile nero, vinile nero autografato, in formato CD autografato.

Ascolta QUI l’album di Angelina Mango

I testi delle canzoni

1. Cup of tea

2. Gioielli di famiglia

3. Melodrama

4. Uguale a me

5. Crush

6. Smile

7. Diamoci una tregua

8. Edmund e Lucy

9. Una bella canzone

10. Invece sì

11. Another World

I prossimi concerti di Angelina

A coronamento di un anno fatto disuccessi, Angelina Mango aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale scandito da grandi traguardi.

In autunno sarà per la prima volta in tour in Europa con il suo European club tour, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà esibirsi live per sei concerti nelle città di Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona.

Angelina Mango prosegue dunque il suo viaggio verso l’Europa, iniziato con la sua partecipazione ai principali pre-party eurovisivi grazie all’esperienza a Eurovision Song Contest e che continuerà con le date estive nei festival europei e con i sei live annunciati nei club delle principali città d’Europa in autunno.

A ottobre comincerà Angelina Mango nei club 2024, il tour che è prodotto e organizzato da Live Nation, dove porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica.

