Angelina Mango – cup of tea: audio e testo della canzone

In occasione del suo compleanno, giovedì 10 aprile, Angelina Mango ha pubblicato in esclusiva su SoundCloud un nuovo brano dal titolo cup of tea.

La canzone arriva dopo la vittoria di Angelina al Festival di Sanremo 2024 che l’ha vista trionfare con lo scatenato pezzo intitolato La Noia.

Ascolta qui la canzone

Testo cup of tea Angelina Mango

Io smatto per niente

Ma calmo la gente

Mi chiamano Nina

Come una bambina

Dicono sempre: “Era meglio prima”

No, no, no, no, no, no, no, non dirmelo

Che hai capito tutto quanto

No, baby, non dirmelo

Che hai capito tutto, hai capito

Ah, state sempre a guardarmi senza parlarmi

It’s not my cup of tea

State nei panni degli altri e vi stanno grandi

It’s not my cup of tea

Mh, al posto tuo, a modo tuo

Farei così

Al posto tuo, a modo tuo

Farei così

(via Genius)

In aggiornamento

Cosa ne pensate di cup of tea di Angelina Mango?