Amici 21: Alex canta senza Chiedere permesso scritto da Michele Bravi (testo e significato)

Senza chiedere permesso è il nuovo inedito presentato da Alex durante il daytime di oggi di Amici di Maria De Filippi.

Il brano è stato scritto da Michele Bravi alcuni anni fa e adesso ha trovato una voce nell’allievo di Amici.

Il cantautore di Città di Castello, nel momento in cui lo ha donato ad Alex, ha spiegato il significato del pezzo:

“Questa canzone nasce da una storia d’amore che stavo vivendo. La frase ‘Non si può chiedere permesso per entrare nella vita degli altri, era una riflessione generazionale’. Ci manteniamo spesso un passo indietro, ci mettiamo così tanto in posizione d’ascolto che non riusciamo a parlare: con quella frase volevo ricordare a me stesso che non si può chiedere sempre il permesso. Questa canzone è un invito che ti faccio a cantare le tue canzoni e a buttarti completamente nella tua musica“.

Testo Senza chiedere permesso di Alex