Amici 21: testo e significato dell’inedito Dove sei di Sissi

Dove sei di Sissi è il titolo del nuovo inedito presentato dall’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi.

“L’inedito è dedicato a una persona che non si è mai apprezzata, che non ha mai capito la sua importanza e quindi doveva scaricare tutte queste cose su qualcun altro e andare a ricercare un po’ di attenzioni da tutti, tranne che dalla persona che gli stava davvero accanto”.

Si tratta di ricordi tristi che Sissi si è lasciata ormai alle spalle: la cantante nel spiegare il brano ha confessato anche di essere felicissima in amore. Perciò, in questa canzone augura alla persona che l’ha fatta soffrire in passato di imparare ad amarsi, a prescindere con chi starà e dove sarà.

Ascolta qui l’inedito di Sissi

Testo Dove sei di Sissi

Dove sei adesso che non ci sentiamo

con chi stai dove sei

non siamo stati insieme mai

Dove sei è da un po’ che non parliamo

già lo so che ci sentiamo

anche se non ti vedo

anche se non ti vedo

Ti vedo (?) se mi perdo

ti perdo se mi trovo

ti trovo ma non trovo

un senso a tutto questo

Ho chiesto a Dio di amarti

di amarti un’altra volta

ma tu amati stavolta

se ti ami è la mia svolta

Ore, sono qui che cerco te da ore

persa tra gli sbalzi tuoi d’umore

che cerco di cucire ogni mio errore

Perdiamoci nel blu

Pensa te, invento scuse ma ci odiamo

vedi che senza te non sono stata

in piedi mai

incontriamoci più su

Vi piace il nuovo inedito portato da Sissi ad Amici?