Fase 3: tutte le offerte per viaggiare e spostarsi fra regioni dal 3 giugno

A partire dal prossimo 2 giugno si apre una nuova fase per la storia italiana. Stiamo parlansdo della tanto attesa Fase 3. In questa fase ci saranno ulteriori apeture rispetto al passato. E una, in particolare, ci interessa! Il 3 giugno segna infatti il primo giorno da quando è scoppiata la pandemia a partire dal quale sarà possibile spostarsi di regione.

Niente più limitazioni, niente più autocertificazioni: la Fase 3 vi permetterà di spostarvi liberamente da una regione all’altra. Lo stato dell’epidemia, a quanto pare, ci perrmette di accettare questo rischio calcolato. Attenzione però: se la situazione epidemiologica dovesse cambiare (ci auguriamo di no!) le cose potrebbero nuovamente cambiare. E ci potrebbero essere nuove zone rosse e limitazioni.

La Fase 3, insomma, ci permetterà di fare quello che attendevamo da tempo! Visitare altre regioni, anche per puro piacere, e fare visita ai nostri parenti e amici che vivono in una regione diversa dalla nostra. Attenzione però: rimane molto importante il rispetto delle regole di distanziamento sociale. Niente abbracci né baci, almeno per questa fase sarà infatti necessario tenere un metro di distanza fra le persone non appartenenti allo stesso nucleo.

