Glassboy: il videoclip della canzone Bambino di vetro in esclusiva

Glassboy, diretto da Samuele Rossi, arriva finalmente on demand a partire dal 1 febbraio (Sky Primafila, Google Play, Infinity, Apple tv, Chili, Rakuten Tv, The Film Club e Io resto in Sala) dopo aver vinto il prestigioso premio Miglior Film Europeo per Ragazzi al PÖFF.

Nella colonna sonora del film sarà presente Bambino di vetro che oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva. Il pezzo è scritto e prodotto da quattro giovani artisti che si sono conosciuti all’interno della scena musicale pisana: il trombettista e producer Mattia Salvadori, il rapper D. A. Sheldon, il chitarrista e arrangiatore Diego Ruschena, il cantautore Pugni.

L’immobilità forzata dovuta alla pandemia ha agitato l’empatia delle penne di Pugni e D. A. Sheldon, che ritrovano nella storia di Pino, il protagonista del film, la tavolozza emotiva che li porta a dipingere una situazione molto simile a quella che anche loro stanno vivendo. Le parole dei due autori smuovono le note di Mattia e Diego, che compongono un brano dalle sonorità cavalcanti, catartiche, che esprimono il desiderio di una libertà che in quel momento manca non solo a loro, ma al mondo intero.

La trama del film

Interpretato dal giovanissimo e talentoso Andrea Arru, affiancato da Loretta Goggi, Giorgia Wurth, Massimo De Lorenzo e Giorgio Colangeli, Glassboy racconta la storia di Pino: un ragazzino che, a causa di una malattia, non può mai uscire di casa. Protetto come un delicatissimo oggetto di vetro dalla sua famiglia, in particolare sua nonna, Pino ha tutto quello che un bambino potrebbe mai desiderare in casa. Tuttavia il suo sogno è quello di giocare insieme agli Snerd, il gruppo di ragazzi del paese di cui lui segue le scorribande affacciato alla finestre.

Ci vorrà tutto il suo coraggio per dimostrare alla sua famiglia, ma soprattutto a se stesso, che a volte avere coraggio significa rischiare e quindi vivere.