Amici 22: Claudia e Ascanio eliminati, entrano Isobel e Angelina

Amici di Maria De Filippi continua con un nuovo speciale della domenica pomeriggio, in onda su Canale 5 oggi, 20 novembre.

Questo speciale ha visto l’eliminazione di ben due allievi: la ballerina Claudia (Raimondo Todaro) e il cantante Ascanio (Rudy Zerbi).

Cosa è successo oggi ad Amici: ospiti, gare e sfide

La produzione ha respinto la richiesta di Zerbi e Celentano di far mandare automaticamente in sfida immediata gli ultimi nella classifica complessiva, maturata in queste settimane.

In seguito a una gara cover giudicata da Dardust, il migliore nella classifica complessiva è risultato essere Tommy Dali.

Mentre tra gli ultimi è risultato Ascanio che è comunque finito in sfida immediata (per volere di Lorella Cuccarini) contro l’aspirante allieva Angelina Mango, figlia del compianto cantautore potentino.

A giudicarli è arrivato l’ex professore di Amici Carlo Di Francesco che ha premiato la cantante e ha destinato all’eliminazione l’allievo titolare.

Per quanto riguarda il ballo, a giudicare la gara tra gli allievi sono stati chiamati Eleonora Abbagnato, Garrison e Irma Di Paola che hanno collocato Maddalena davanti a tutti e ultimo Samuel.

Anche in questo caso è arrivata la sfida immediata ma non necessariamente per l’ultimo classificato. Per volontà di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, la sfida è toccata dunque a Claudia.

La ballerina, opposta alla sfidante australiana Isobel, è stata eliminata, decisione presa dalla giudice esterna Francesca Bernardini.

Nel corso della puntata di Amici di oggi, Maria De Filippi ha accolto in studio Fabrizio Moro con il nuovo singolo Senza di te.

Ad inizio puntata, inoltre, c’è stata una sorpresa con torta per il compleanno di Alessandra Celentano.

