Amici 22: Federica e Piccolo G chiariscono il loro rapporto e si baciano

Nel daytime di oggi di Amici 22 Federica e Piccolo G, dopo aver attraversato una fase di incertezza, hanno avuto un chiaro avvicinamento ed è scattato il bacio.

“Abbiamo un bel rapporto, metti che venga rovinato?” aveva detto soltanto ieri la ragazza, dopo aver intuito il forte interesse dell’allievo nei suoi confronti.

Oggi, il cantante le ha scritto una lettera e l’ha letta davanti a lei per parlarle dei suoi sentimenti, ma Federica non è sembrata affatto intenzionata a intraprendere una storia.

“Molto bella” ha tagliato corto la cantante lasciando da solo il ragazzo.

Federica ha poi confidato a Gianmarco che secondo lei Piccolo G è molto preso mentre lei preferisce non correre troppo per non rovinare il rapporto di amicizia che si è instaurato.

Federica e Piccolo G si baciano

Dopo aver riflettuto meglio, però, l’allieva di Arisa ha fatto finalmente luce sui suoi stessi sentimenti, così si è avvicinata al ragazzo chiedendo di potergli parlare.

“Ho sbagliato perché io provo delle cose e mi comporto in un altro modo per paura. Paura del nuovo. Non ho cambiato idea, lo pensavo anche prima” ha detto Federica dopo essersi sdraiata al fianco del cantante, allievo di Rudy Zerbi.

Poi i due giovani si sono baciati, suggellando l’intesa che è nata tra loro due e che abbiamo visto aumentare sempre di più negli ultimi giorni.

Che cosa ne pensate di questa nuova coppia nata nella scuola di Amici 22?

