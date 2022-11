Amici 22: Wax e Claudia chiariscono, è nata una nuova coppia?

Nel daytime di oggi di Amici 22 Wax e Claudia hanno avuto un chiarimento dopo essersi allontanati per un breve periodo.

“Qualche volta mi manca quella cosa tra noi due, qualche volta posso farne a meno. Io ricerco questo affetto da parte tua, però se voglio essere distaccato sono distaccato. Se voglio darti un bacio vengo da te e ti do un bacio, mi piace essere libero su ogni fronte senza che si crei la tipologia del fidanzatino” ha confessato Wax.

“Come ti immagini possa andare avanti?” ha replicato Claudia.

A quel punto Wax ha risposto apertamente specificando: “Che se abbiamo voglia tutti e due di questa cosa qua come te l’ho detta io possiamo andare avanti. Sennò se a te non piace questa forma di libertà rimaniano liberi lo stesso, simpatizzando come amici”. La discussione si è conclusa con un abbraccio e con un bacio.

Non solo Wax e Claudia

La puntata del daytime di oggi ha anche mostrato un’altra possibile coppia. Altri due allievi, Piccolo G e Federica, sembrano infatti essersi legati sentimentalmente. Per il momento fra i due ancora non sembra esserci stato nessun bacio che però potrebbe non tardare.

“Se ti butti e rovini tutto? Non mi piace perché quello che ho adesso mi piace. Forse è il fatto che non mi va di avere una relazione” ha precisato la cantante affermando di non voler rovinare la loro amicizia.

Ma non è finita qui per questo pomeridiano di Amici 22, connotato anche da una lite tra lo stesso Piccolo G, Tommy Dali e Aaron.

Il primo si è lasciato andare a uno scatto d’ira rompendo una porta dopo che Tommy e Wax hanno ignorato in modo piuttosto sgarbato una sua richiesta, mentre Aaron si è ritrovato coinvolto nella discussione per aver preso le difese di un Piccolo G in lacrime.