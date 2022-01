Amici 21: la classifica fatta dai ballerini e la reazione di Carola e Cosmary

Dopo la classifica fatta dai cantanti della scuola di Amici, durante il daytime di oggi è toccato ai ballerini fare altrettanto con i colleghi danzatori.

Ecco qual è stato il risultato delle votazioni:

1. Dario

2. Christian

3. Mattia

4. Serena

5. Carola

6. Alice

7. Cosmary

Carola e Serena non sono state affatto contente della classifica. Inoltre, Alessandra Celentano ha contattato la sua ballerina per parlarle.

Nella conversazione, la maestra ha messo in guardia la ragazza dai “falsi amici” che da davanti le fanno complimenti per poi colpirla alle spalle.

In particolare, Alessandra si è rivolta a Mattia che si è difeso dall’aver messo Carola in quinta posizione solo per una questione di versatilità.

Carola, in ogni caso, alla fine ha detto alla professoressa di non essere per niente infastidita dal giudizio, non troppo positivo, dei suoi compagni.

Cosmary, invece, si aspettava già questo risultato: “Lo immaginavo. Non penso di meritare l’ultimo posto, ma non posso contestare quello che pensano gli altri. Sono gusti”.

Poi, parlando al telefono con sua madre, la ballerina si è sfogata affermando che, se dovesse basarsi solo sul giudizio degli altri ragazzi di Amici, forse sarebbe meglio fare le valigie.

