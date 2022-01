Sanremo 2022: Beppe Vessicchio ha il Covid, parlano le Vibrazioni

Il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio è positivo al Covid. Lo ha annunciato il musicista nel corso di un’intervista:

“Sono a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival”.

A proposito delle inevitabili difficoltà nell’organizzazione del Festival di quest’anno, il maestro ha spiegato:

“Quest’anno con la enorme diffusione del virus è forse ancora più complesso dell’anno scorso. Hanno avuto già diversi casi nell’orchestra e nel coro. E nel coro, che prova e si esibisce naturalmente senza mascherina, questo vuole dire ogni volta far stare a casa tutti per diversi giorni e convocare altri. Ci vuole grande pazienza. Ma io sono fiducioso”.

In merito all’eventualità di dover fare a meno di Beppe Vessicchio come direttore d’orchestra, Le Vibrazioni ne hanno parlato proprio oggi durante una conferenza stampa con molti giornalisti.

La band milanese ha confessato di non aver ancora preso decisioni in merito ad un eventuale sostituto definitivo per il direttore. Per il momento la priorità assoluta rimangono le condizioni di salute di Vessicchio e, con la speranza che possa al più presto negativizzarsi, i quattro artisti sono convinti che in un modo o nell’altro Beppe sarà con loro al Festival, anche se solo per sostenerli da remoto!

A novembre 2021 Le Vibrazioni hanno dato vita a un tour teatrale In orchestra di e con Beppe Vessicchio. Con questo tour la band milanese ha incontrato, per la prima volta, la musica classica in un nuovo viaggio musicale.

Uno spettacolo emozionante e un’occasione unica per ascoltare i grandi successi della band in una chiave inedita, grazie agli arrangiamenti orchestrali del Maestro che per l’occasione ha guidato un ensemble di quindici musicisti, selezionati di volta in volta da scuole di musica locali.