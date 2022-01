Nashley: le date del tour di febbraio sono rinviate a maggio 2022

A causa delle attuali restrizioni per gli spettacoli dal vivo, le date del tour di Nashley previste per il mese di febbraio sono rinviate a maggio 2022.

I nuovi appuntamenti sono fissati per martedì 17 maggio al Largo Venue di Roma, mercoledì 18 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano, venerdì 27 maggio al New Age Club di Roncade (TV) e martedì 31 maggio all’Hiroshima Mon Amour di Torino.

L’artista vicentino tornerà sui palchi in una nuova veste, esibendosi per la prima volta nei club con la band al completo, per quattro imperdibili appuntamenti. Le prevendite già acquistate rimangono valide per le nuove date, i biglietti sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.

NASHLEY – DAL VIVO TOUR

17 maggio 2022 – LARGO VENUE – ROMA (nuova data per il concerto inizialmente previsto il 10/02/2022)

18 maggio 2022 – SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO (nuova data per il concerto inizialmente previsto il 17/02/2022)

27 maggio 2022 – NEW AGE CLUB – RONCADE (TV) (nuova data per il concerto inizialmente previsto il 11/02/2022)

31 maggio 2022 – HIROSHIMA MON AMOUR – TORINO (nuova data per il concerto inizialmente previsto il 18/02/2022)

I biglietti sono acquistabili su Ticketone. Per maggiori info vai su www.bpmconcerti.com e www.tridentmusic.it.

Nashley ha pubblicato a dicembre 2021 SETH – Capitolo Secondo (Ventidiciotto, under exclusive license to Believe Artist Services), seconda parte di un racconto in più puntate che, passo dopo passo, ci sta facendo immergere nella sua nuova dimensione artistica.

Disponibile al link – Capitolo Secondo contiene il doppio singolo Goodbye e Duemila treni. In quest’ultimo singolo il giovane artista ha sperimentato nuovi suoni, catturando ciò che gli accadeva intorno, pur conservando tutti i ricordi del passato, racchiudendoli in Goodbye.

Il nuovo percorso di Nashley è iniziato a ottobre 2021 con Iside – Capitolo primo, che include il doppio singolo Rosa (prod. Mameli) e Catene (prod. Movimento): due facce della stessa medaglia.