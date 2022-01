Amici – Anna Pettinelli vs Rudy Zerbi: scontro in sala prove

Si consuma un episodio che ha del surreale nella scuola di Amici durante il daytime di oggi. Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si scontrano su una faccenda che riguarda Crytical e per poco non finisce male.

Tutto è iniziato ieri quando Rudy ha convocato l’allievo di Anna in sala prove per un compito: preparare Pianeti di Ultimo. Lo scopo è quello di dimostrare di saper cantare e non solo rappare.

La Pettinelli ha sorpreso il professore parlare con Crytical e lo ha rimproverato per aver invaso il suo campo. Secondo lei il suo vero scopo è quello di mettere in difficoltà il suo alunno fino a indurne l’eliminazione.

Ne nasce una discussione molto accesa che si protrae per quasi tutta la puntata di oggi. Il cantante di Amici finisce completamente in secondo piano mentre la speaker radiofonica cerca in ogni modo di allontanare il collega dalla sala.

Zerbi, però, rivendica la sua precedenza nella discussione con Cryical. E’ lui che è entrato per primo in sala prove e pertanto uscirà solo quando lei sarà andata via.

La diatriba, dai toni teatrali, va avanti per diversi minuti mentre il rapper assiste con l’aria spaesata. Anche lui, intanto, sembra cominciare a dubitare sulle buone intenzioni del professore. D’altro canto, anche Anna ha affidato un compito all’allievo di Rudy LDA, un brano in inglese, e il ragazzo ha accettato.

La professoressa, però, vieta categoricamente che il pezzo di Ultimo venga preparato da Crytical in vista di un’esibizione. Alla fine entrambi i professori lasciano la stanza piuttosto irritati.

Cosa ne pensate di questo confronto tra Zerbi e Pettinelli?