Amici: Alessandra Celentano contro Serena, il crollo della ballerina

Alessandra Celentano è di nuovo contro Serena. La maestra della scuola di Amici critica ancora una volta il fisico della ballerina che ha un crollo emotivo.

La professoressa, tramite un filmato, sottolinea tutti gli errori che la ragazza ha fatto durante la sua esibizione di domenica scorsa, in coppia con Cosmary.

La Celentano si sofferma in particolare su quella che definisce la “bruttezza” di un passaggio, affermando che l’allieva di Todaro non abbia retto il confronto con la sua alunna.

“Le linee sono brutte, con tutto lo studio che dici di aver fatto nella danza classica… anche Cosmary non ha il piede dietro perfetto però c’è una linea. Un fisico adeguato è importante perché è funzionale. Questa coreografia è inguardabile”.

Cosmary, secondo la professoressa, era per giunta svantaggiata non avendo ancora eseguito tutti i compiti con cui Serena ha avuto la possibilità di allenarsi in questi mesi ad Amici.

La ragazza capisce, però, che si tratta soprattutto di un paragone basato sull’aspetto fisico. Il giudizio negativo di Alessandra le è ormai noto da cinque mesi ma adesso sembra che la ballerina non sia più in grado di gestirlo con il grande autocontrollo e la dignità che ha dimostrato fino ad ora.

“Mi dà fastidio che dice che il fisico è funzionale alla tecnica. Credo di farlo funzionare bene con la tecnica“, dice affranta la ballerina scoppiando in lacrime.

“Perché nascondere e fare passare me per quella che ha sbagliato tutto“, conclude Serena riferendosi agli errori di Cosmary che, un po’ inaspettatamente, non sono stati evidenziati dalla maestra Celentano.

In aggiunta, la professoressa, assegna alle ragazze un nuovo compito: una rumba da ballare in coppia in cui devono dimostrare, neanche a dirlo, bellezza e armonia delle proporzioni.

Cosa ne pensate dell’opinione di Alessandra Celentano sul fisico di Serena?